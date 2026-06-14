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Topul orașelor în care se mănâncă bine. O mare surpriză pe primul loc, puține orașe europene în primele 20

Experții au întocmit topul mondial al orașelor în care se mănâncă bine. O alegere surpriză este pentru primul loc, dar la neașteptate sunt și opțiunile pentru următoarele poziții. De asemenea, surprinde faptul că în primele 20 sunt doar șase orașe europene.
Topul orașelor în care se mănâncă bine. O mare surpriză pe primul loc, puține orașe europene în primele 20
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Petru Mazilu
14 iun. 2026, 16:20, Life-Inedit
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Topul orașelor în care se mănâncă bine a fost realizat de Time Out, împreună cu Intrepid. Clasamentul a fost întocmit în baza voturilor de la peste 24.000 de persoane. Pe primul loc s-a clasat Lima, capitata statului sud american Peru.

Restaurantele din Lima se clasează constant printre cele mai bune din lume. De fapt, restaurantul fusion Maido este deținătorul titlului în 2025. Localnicii din Lima au evaluat scena culinară a orașului cu 80% pentru calitate și cu 85% pentru accesibilitate.

Podiumul este completat de orașele Bangkok și Mexico City, iar pe patru este Barcelona. În top 10 mai intră trei orașe europene, Atena, Lisabona și Londra. Tot din Europa mai prind top 20 Napoli, Marsilia și Copenhaga. În clasament mai sunt incluse câte un oraș din Australia, America de Nord și Africa, șase orașe din Asia și patru din America de Sud.

Topul complet

Top 20 de destinații gastronomice în 2026, conform Time Out

Lima, Peru
Bangkok, Thailanda
Mexico City
Barcelona, Spania
Ho Chi Minh City, Vietnam
Melbourne, Australia
Beijing, China
Atena, Grecia
Londra, Marea Britanie
Lisabona, Portugalia
Cape Town, Africa de Sud
Osaka, Japonia
Bengaluru, India
Napoli, Italia
New York, SUA
Hong Kong, China
Buenos Aires, Argentina
Marsilia, Franța
Copenhaga, Danemarca
Medellín, Columbia

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