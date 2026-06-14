Topul orașelor în care se mănâncă bine. O mare surpriză pe primul loc, puține orașe europene în primele 20

Topul orașelor în care se mănâncă bine a fost realizat de Time Out, împreună cu Intrepid. Clasamentul a fost întocmit în baza voturilor de la peste 24.000 de persoane. Pe primul loc s-a clasat Lima, capitata statului sud american Peru.

Restaurantele din Lima se clasează constant printre cele mai bune din lume. De fapt, restaurantul fusion Maido este deținătorul titlului în 2025. Localnicii din Lima au evaluat scena culinară a orașului cu 80% pentru calitate și cu 85% pentru accesibilitate.

Podiumul este completat de orașele Bangkok și Mexico City, iar pe patru este Barcelona. În top 10 mai intră trei orașe europene, Atena, Lisabona și Londra. Tot din Europa mai prind top 20 Napoli, Marsilia și Copenhaga. În clasament mai sunt incluse câte un oraș din Australia, America de Nord și Africa, șase orașe din Asia și patru din America de Sud.

Topul complet

Top 20 de destinații gastronomice în 2026, conform Time Out

Lima, Peru

Bangkok, Thailanda

Mexico City

Barcelona, Spania

Ho Chi Minh City, Vietnam

Melbourne, Australia

Beijing, China

Atena, Grecia

Londra, Marea Britanie

Lisabona, Portugalia

Cape Town, Africa de Sud

Osaka, Japonia

Bengaluru, India

Napoli, Italia

New York, SUA

Hong Kong, China

Buenos Aires, Argentina

Marsilia, Franța

Copenhaga, Danemarca

Medellín, Columbia