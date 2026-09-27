Oceanul a dat înapoi o bucată de istorie. Furtuna din SUA a scos la iveală rămășițele unei nave scufundate acum 142 de ani

În timp ce o furtună de tip nor’easter lovea sâmbătă țărmurile insulei Nantucket, Massachusetts, aceasta a scos la iveală și o bucată de istorie, potrivit New York Times.

Warren Sawyer, o navă cu trei catarge care se îndrepta din New Orleans spre Boston, încărcată cu bumbac și fier vechi, a naufragiat în largul insulei Nantucket în noaptea de 22 decembrie 1884.

Valurile puternice provocate sâmbătă de furtună au adus la mal ceea ce pare a fi o parte a navei, potrivit lui Jascin N. Leonardo Finger, director adjunct al Maria Mitchell Association, organizație care administrează un muzeu de istorie naturală pe insulă.

Rămășițele constau într-o bucată de grinzi din lemn, încă prinse de elemente de fixare din fier.

Peste 700 de naufragii în secolul al XIX-lea

Naufragiile în apropierea insulei nu erau neobișnuite în perioada în care s-a scufundat Warren Sawyer, a declarat Leonardo Finger. Ea a adăugat că locuitorii din Nantucket erau cunoscuți pentru faptul că recuperau obiecte din epavele vaselor care ajungeau la țărm.

„Oamenii uită uneori că trăim la 28 de mile în larg și, de asemenea, cum era viața aici”, a spus Leonardo Finger. „Cred că acesta este un memento nefericit, dar bun”.

Alte fragmente ale navei au fost descoperite în 2023 în apropierea locului naufragiului, pe coasta de sud a insulei Nantucket.

Potrivit Nantucket Shipwreck & Lifesaving Museum, în apele din jurul insulei au avut loc peste 700 de naufragii în secolul al XIX-lea.

The nor’easter lashing Nantucket with wind and rain this weekend has uncovered the remains of a shipwreck along the island’s south shore. The fragment is likely from the 19th century schooner Warren Sawyer, a wooden ship that wrecked near Miacomet Beach on December 22, 1884. pic.twitter.com/s7FNnXbhNr — Nantucket Current (@ACKCurrent) September 26, 2026

Echipajul a fost salvat

Toți cei aflați la bordul navei Warren Sawyer au supraviețuit naufragiului, a spus Leonardo Finger.

Nava fusese lovită de „valuri nemiloase”, care au rupt catargul în două în fața unei mulțimi de oameni care „priveau cu entuziasm cum se prăbușea în mare”, potrivit unui articol publicat în ziarul local The Inquirer and Mirror la 10 ianuarie 1885.

Un salvator s-a grăbit spre marginea apei și a aruncat o funie care a ajuns pe navă, salvând echipajul, potrivit publicației.