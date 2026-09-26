Inginerie de supraviețuire. Cum a rămas intact unul dintre cele mai bombardate locuri de pe planetă

Înainte de 1965, Vịnh Mốc era un liniștit sat pescăresc din centrul Vietnamului, cu un peisaj verde, plin de orezării, bambus și plaje aurii, potrivit CNN.

Apoi, din cauza poziției sale strategice, la granița dintre Vietnamul de Nord și Vietnamul de Sud, a devenit unul dintre cele mai bombardate locuri de pe planetă în timpul războiului din Vietnam.

Timp de opt ani, forțele americane au aruncat asupra satului aproximativ 9.000 de tone de explozibili.

Relocarea nu era o opțiune în condițiile bombardamentelor intense, așa că localnicii au găsit singura soluție posibilă: să se refugieze sub pământ.

În decurs de doi ani, a fost construit un ingenios complex de tuneluri, cu tavane arcuite și pereți groși, precum și pasaje subterane în zigzag, concepute pentru a absorbi mai bine suflul exploziilor.

Sute de locuitori au petrecut șase ani sub sat, în timp ce acesta era bombardat. Complexul subteran nu era doar un refugiu, ci un adevărat sat sub pământ, în care oamenii au continuat să trăiască în timpul războiului.

În tuneluri au fost amenajate spații pentru locuitori, iar complexul avea inclusiv o maternitate. Cel puțin 17 copii s-au născut în subteran în perioada bombardamentelor.

Structura tunelurilor a fost concepută special pentru a rezista atacurilor. Tavanele arcuite și pereții groși ofereau protecție împotriva exploziilor, în timp ce traseele subterane în zigzag contribuiau la diminuarea efectului undelor de șoc.

Astfel, în timp ce satul de la suprafață era supus bombardamentelor timp de ani de zile, sute de oameni au reușit să supraviețuiască în complexul construit sub pământ.