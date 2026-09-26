Prințul Harry, dezvăluire despre Archie și Lilibet după revenirea în Anglia: Copiii sunt fericiți

Într-un nou interviu, Prințul Harry a declarat că copiii săi, Archie și Lilibet, sunt „fericiți” la noua lor școală din Anglia, după ce el și soția sa, Meghan, i-au mutat, se pare, la o altă unitate de învățământ din motive de securitate.

Într-un interviu acordat vineri postului canadian CTV News – susținut după ce a practicat parașutismul în zona Toronto pentru a strânge fonduri în beneficiul a două organizații caritabile pentru veterani – Harry a spus că este „minunat să revină pe pământ britanic”.

Copiii sunt fericiți

„Copiii sunt fericiți la școală, iar acest lucru îmi oferă ocazia de a mă concentra cu adevărat asupra Jocurilor Invictus” – competiție dedicată veteranilor răniți, programată să aibă loc la Birmingham în iulie 2027, a adăugat el.

Harry și soția sa, Meghan, s-au întors în Regatul Unit luna trecută, după șase ani petrecuți în Statele Unite în urma deciziei lor surprinzătoare de a renunța la statutul de membri activi ai familiei regale, pe fondul unui conflict tensionat cu familia sa.

Însă, la scurt timp după revenire, aceștia i-au înscris pe Prințul Archie (7 ani) și pe Prințesa Lilibet (5 ani) la o nouă școală, din cauza unor îngrijorări legate de securitate, potrivit presei britanice.

Conform revistei Hello!, distanța până la școală și traficul intens de pe traseu au ridicat probleme de securitate.

Se pare că familia locuiește în zona Cotswolds, din centrul Angliei.

Harry s-a împăcat cu Regele, nu și cu fratele său

Harry (41 de ani) și Meghan (45 de ani) dețin titlurile de Duce și Ducesă de Sussex.

Prințul a părut să-și fi refăcut relația cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, care se luptă cu cancerul, în timpul vizitelor mai recente în Marea Britanie.

Cu toate acestea, se pare că Harry rămâne în relații tensionate cu fratele său, moștenitorul tronului, Prințul William, și cu soția acestuia, Catherine.