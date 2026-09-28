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Premierul moldovean: Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat că țara este pregătită să avanseze la următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE, iar Guvernul va continua reformele asumate.
Premierul moldovean: Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Maria Nițu
28 sept. 2026, 21:10, Știri externe
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Republica Moldova este pregătită să avanseze la următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat premierul moldovean Vasile Tofan, luni, în cadrul unei discuții telefonice cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, informează Deschide.md.

Cu această ocazie, Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Austria pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Premierul a reafirmat, de asemenea, angajamentul Guvernului de la Chișinău de a continua reformele pentru a îndeplini complet obiectivele asumate în procesul de integrare europeană.

Potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chișinău, cei doi oficiali au discutat despre consolidarea relațiilor economice dintre Republica Moldova și Austria, atragerea investițiilor austriece și agenda europeană a Republicii Moldova.

Un alt subiect dezbătut a fost dezvoltarea cooperării economice dintre cele două state.

Premierul Vasile Tofan a apreciat rezultatele recentei reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-austriece pentru cooperare economică și ale dialogului dintre companiile din cele două țări, care au avut loc la Viena.

Acesta a apreciat contribuția Austriei la proiectele care aduc beneficii cetățenilor Republicii Moldova. Printre acestea se numără dezvoltarea infrastructurii de apă și proiectele din domeniul educației.

Cei doi oficiali au convenit ca această cooperare să continue, inclusiv prin schimbul de expertiză pentru consolidarea capacității instituțiilor din Republica Moldova în procesul de integrare europeană.

Premierul moldovean a spus, în cadrul discuției, că Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE. Guvernul de la Chișinău, a precizat el, își menține angajamentul față de reformele necesare acestui proces.

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