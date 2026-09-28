Ambasadorul Ucrainei, convocat de Coreea de Sud după declarațiile despre prizonierii nord-coreeni

Seulul i-a transmis Ucrainei poziția sa fermă

„Prim-adjunctul ministrului de Externe, Park Yoon-joo, i-a transmis lui Vieshkin poziția fermă a Seulului în această problemă”, a relatat agenția de presă Yonhap, citând un comunicat al instituției, potrivit Interfax-Ukraine.

Săptămâna trecută, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a predat Coreei de Sud doi soldați nord-coreeni capturați anul trecut.

Ulterior, Coreea de Sud a precizat că transferul urma să rămână confidențial, pentru protejarea siguranței prizonierilor de război și a familiilor acestora. Seulul susține că Ucraina acceptase să nu dezvăluie informații despre transfer.

Ucraina a negat existența unui acord de confidențialitate

Ulterior, presa ucraineană, citând o sursă din cadrul Biroului președintelui, a relatat că partea ucraineană a negat existența oricărui acord de confidențialitate cu Seulul.

Administrația sud-coreeană a declarat că această negare „afectează grav” încrederea reciprocă și relațiile de prietenie dintre cele două țări.

Guvernul ucrainean insistase, la rândul său, ca transferul să rămână confidențial, de teamă că în Ucraina ar putea apărea critici privind pierderea unei oportunități de a-i schimba pe prizonierii nord-coreeni cu prizonieri ucraineni. Seulul, potrivit relatării, a fost de acord cu păstrarea confidențialității din preocupare pentru siguranța prizonierilor și a familiilor lor, precum și din motive diplomatice și de securitate.

Între timp, un reprezentant al administrației prezidențiale sud-coreene a declarat că Zelenski a dezvăluit informațiile despre transfer fără o explicație sau consultare prealabilă, în pofida a ceea ce Seulul susține că fusese un acord reciproc.