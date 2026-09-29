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Coreea de Sud acuză o „încălcare a armistițiului”, după ce trei militari au fost răniți de explozia unor mine

Coreea de Sud acuză Coreea de Nord de încălcarea acordului de armistițiu din 1953, după ce trei soldați sud-coreeni au fost răniți săptămâna trecută de explozii produse în Zona Demilitarizată. Seulul susține că minele au fost cel mai probabil amplasate de forțele nord-coreene.
Coreea de Sud acuză o „încălcare a armistițiului”, după ce trei militari au fost răniți de explozia unor mine
Foto: Istock
Radu Mocanu
29 sept. 2026, 12:44, Știri externe
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„Aceasta constituie o încălcare flagrantă a acordului de armistițiu și, întrucât Coreea de Nord poartă responsabilitatea, vom lua măsurile corespunzătoare”, a declarat ministrul sud-coreean al Apărării, Kang Shin-chul, în cadrul unei audieri parlamentare, notează AFP

Ministrul a declarat că regimul de la Phenian poartă întreaga responsabilitate pentru incidentul produs săptămâna trecută și că Seulul va lua „măsurile corespunzătoare”. 

Mină antipersonal, descoperită la fața locului

Potrivit oficialului, vegetația densă a îngreunat activitatea detectoarelor de metale în momentul în care trupele sud-coreene curățau zona înainte de o operațiune comună cu Comandamentul Națiunilor Unite (UNC), menită să evalueze modificările de relief efectuate de forțele nord-coreene la sud de Linia de Demarcație Militară.

Marți, în timpul cercetării la fața locului, anchetatorii au descoperit o mină antipersonal din plastic, neexplodată, de fabricație nord-coreeană, a informat Yang Jin-hyeok din cadrul Statului Major Interarme. 

Fortificarea frontierei și precedentul din 2015

Tensiunile de la frontieră s-au intensificat în ultimii ani. Din 2024, Phenianul a desemnat Coreea de Sud drept „principalul inamic” și a început să amplaseze mine și să construiască bariere antitanc de-a lungul frontierei, în cadrul eforturilor de a o izola permanent. 

Un incident similar a avut loc în 2015, când doi soldați sud-coreeni au fost grav răniți de o mină în partea sudică a DMZ. Seulul a acuzat atunci trupele nord-coreene că au amplasat minele, acuzație respinsă de Phenian. 

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