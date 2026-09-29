Coreea de Sud acuză o „încălcare a armistițiului”, după ce trei militari au fost răniți de explozia unor mine

„Aceasta constituie o încălcare flagrantă a acordului de armistițiu și, întrucât Coreea de Nord poartă responsabilitatea, vom lua măsurile corespunzătoare”, a declarat ministrul sud-coreean al Apărării, Kang Shin-chul, în cadrul unei audieri parlamentare, notează AFP.
Ministrul a declarat că regimul de la Phenian poartă întreaga responsabilitate pentru incidentul produs săptămâna trecută și că Seulul va lua „măsurile corespunzătoare”.
Potrivit oficialului, vegetația densă a îngreunat activitatea detectoarelor de metale în momentul în care trupele sud-coreene curățau zona înainte de o operațiune comună cu Comandamentul Națiunilor Unite (UNC), menită să evalueze modificările de relief efectuate de forțele nord-coreene la sud de Linia de Demarcație Militară.
Marți, în timpul cercetării la fața locului, anchetatorii au descoperit o mină antipersonal din plastic, neexplodată, de fabricație nord-coreeană, a informat Yang Jin-hyeok din cadrul Statului Major Interarme.
Tensiunile de la frontieră s-au intensificat în ultimii ani. Din 2024, Phenianul a desemnat Coreea de Sud drept „principalul inamic” și a început să amplaseze mine și să construiască bariere antitanc de-a lungul frontierei, în cadrul eforturilor de a o izola permanent.
Un incident similar a avut loc în 2015, când doi soldați sud-coreeni au fost grav răniți de o mină în partea sudică a DMZ. Seulul a acuzat atunci trupele nord-coreene că au amplasat minele, acuzație respinsă de Phenian.