Femeia de 87 de ani, a cărei evacuare a declanșat un protest masiv în Madrid, se poate întoarce acasă

Maricarmen Abascal, în vârstă de 87 de ani, a fost evacuată forțat pe o targă din locuința în care a trăit mai bine de 70 de ani, pe 23 septembrie. Femeia a fost internată ulterior în spital, potrivit BBC.

Evacuarea sa a provocat proteste de amploare în Spania, iar premierul Pedro Sánchez a promis măsuri pentru sprijinirea populației în domeniul locuințelor, în cadrul ședinței de marți a cabinetului său.

Acord pentru un nou contract de închiriere

Avocata lui Abascal, Beatriz Duro, a declarat că între cele două părți a existat „bunăvoință” și că femeia va plăti o chirie similară cu cea actuală în baza unui nou contract, evitând astfel o creștere semnificativă a costurilor.

Duro s-a întâlnit luni, timp de mai multe ore, cu reprezentanții companiei de investiții Urbagestión, proprietara apartamentului. Acordul la care au ajuns trebuie însă aprobat de Maricarmen Abascal, care nu a putut participa la întâlnire.

Avocata a precizat că Abascal, care este tratată pentru epuizare, va semna noul contract atunci când se va simți mai bine.

Până la 1.000 de protestatari au primit acordul cu aplauze în Puerta del Sol din Madrid, unde au fost instalate sute de corturi. Uniunea Chiriașilor din Madrid a cerut însă Guvernului să aprobe reforme mai profunde în domeniul locuințelor, „astfel încât să nu mai existe alte Maricarmen”.

Sute de corturi au fost instalate în centrul Madridului

Protestul cu corturi a fost criticat de lidera regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso, care a acuzat Guvernul că nu a reacționat la timp la deficitul de locuințe din Spania și că propunerile prezentate acum sunt „sectare” și „profund ideologice”.

„Cer doar să mi se spună la ce vârstă pot să nu mai plătesc proprietarilor mei pentru a putea rămâne în locuința mea și poate chiar mă voi alătura următorului protest al chiriașilor”, a declarat ea.

Ayuso a susținut că Spania are nevoie de încă un milion de locuințe pentru a face față creșterii demografice pe care Guvernul Sánchez însuși a încurajat-o.

Chiria a crescut de la 500 la 2.650 de euro

Tatăl lui Maricarmen Abascal a închiriat pentru prima dată locuința în 1956, iar ea a continuat să fie chiriașă după moartea părinților. În această perioadă, chiria era plafonată.

Urbagestión, care a cumpărat proprietatea în 2018, a majorat chiria de la 500 de euro pe lună la 2.650 de euro.

Ulterior, compania a oferit reducerea chiriei la 1.650 de euro, însă Abascal nu putea plăti nici această sumă, având o pensie lunară de 1.350 de euro.

Trei tentative anterioare de evacuare au fost blocate de instanțe.

Cazul femeii a declanșat proteste la nivel național, iar sâmbătă zeci de mii de oameni au mărșăluit prin capitala Spaniei pentru a protesta față de evacuare și pentru a cere o protecție mai puternică a chiriașilor, în contextul deficitului de locuințe și al creșterii chiriilor.

„Rezultatul mobilizării sociale”

Duro a declarat că acordul, care nu a fost încă semnat, este „rezultatul mobilizării sociale”.

Susținătorii lui Abascal au descris acordul drept o victorie, dar au promis că își vor continua lupta pentru a preveni evacuări similare și pentru a cere mai multe locuințe accesibile.

Banca Spaniei estimează că țara are un deficit de 700.000 de locuințe, pe baza diferenței dintre cerere și numărul de locuințe nou construite.

Prețurile locuințelor au crescut cu 12,2% în ultimul an, potrivit datelor pentru al doilea trimestru din 2026 publicate de Institutul Național de Statistică (INE).

Deficitul de locuințe disponibile pentru închiriere a dus la o creștere a costurilor cu 8,5% în 2025, potrivit companiei imobiliare Idealista. Numai în Madrid, chiriile au crescut cu 9,7%. Compania a precizat că Barcelona și Madrid sunt cele mai scumpe orașe din Spania pentru închirierea unei locuințe, cu 23,8 euro, respectiv 22,7 euro pe metru pătrat.

Guvernul Sánchez caută o soluție pentru criza locuințelor

Partidul Socialist al lui Pedro Sánchez, care nu deține majoritatea în Parlament, încearcă să ajungă la un acord cu aliații săi politici pentru adoptarea unui nou decret menit să răspundă nemulțumirii publice.

Consiliul de Miniștri urma să se reunească marți dimineață, miniștrii de stânga cerând protecție permanentă pentru chiriași.

Negocierile au continuat pe timpul nopții, iar partidul catalan de stânga ERC ar fi cerut suspendarea tuturor evacuărilor persoanelor vulnerabile și o majorare a taxelor pentru locuințele destinate turiștilor.

Într-un discurs susținut luni seară, Sánchez a promis că Guvernul va acționa responsabil pentru a aborda „urgența locuințelor cu care se confruntă atât de mulți oameni”.

„Patriotismul înseamnă și să împiedici ca o femeie de 87 de ani să ajungă pe stradă după o viață petrecută în locuința ei”, a declarat premierul spaniol.