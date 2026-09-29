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Fost campion mondial la snooker, condamnat la șapte ani de închisoare pentru abuzuri asupra unor copii

Graeme Dott, fost campion mondial la snooker, a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru infracțiuni sexuale comise asupra a doi copii. Scoțianul în vârstă de 49 de ani fusese găsit vinovat în luna august, în urma unui proces desfășurat la Înalta Curte din Glasgow.
Fost campion mondial la snooker, condamnat la șapte ani de închisoare pentru abuzuri asupra unor copii
Sursa foto: Facebook/Graeme Dott
Oana Antipa
29 sept. 2026, 12:45, Știri externe
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Sentința a fost pronunțată marți la Înalta Curte din Edinburgh. Pedeapsa va fi calculată începând din 24 august, data la care Dott a fost plasat în arest preventiv după verdict, potrivit BBC.

Victimele, o fată și un băiat

Graeme Dott a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind comportamente sexuale ilegale față de o fată și un băiat, faptele fiind comise în perioada 1993-2010.

În dreptul scoțian, acuzațiile pentru care a fost condamnat se referă la infracțiuni sexuale împotriva copiilor comise înainte de 1 decembrie 2010.

În timpul procesului, instanța a aflat că Dott s-a expus și a atins-o în mod necorespunzător pe fată în anii ’90. Femeia, care are acum peste 40 de ani, a relatat în instanță comportamente sexuale la care ar fi fost supusă când era copil.

A doua victimă, un bărbat care are în prezent peste 20 de ani, a declarat că avea aproximativ opt ani când a fost molestat de Dott într-un duș, într-o locuință din South Lanarkshire.

Judecătorul a vorbit despre „semnele clasice ale groomingului”

Înainte de pronunțarea sentinței, judecătorul Lord Harrower a subliniat vulnerabilitatea celor doi copii și impactul faptelor asupra acestora.

Potrivit magistratului, comportamentul lui Dott față de victime prezenta „semnele clasice ale groomingului”. Judecătorul a arătat că fostul sportiv le oferea copiilor diferite recompense, iar unele dintre abuzuri erau prezentate sub forma unui joc.

Lord Harrower a afirmat că Dott le-a răpit victimelor „o parte semnificativă din copilărie” și că acestea au trăit sentimente de teamă, rușine și furie.

Raportul serviciilor sociale prezentat instanței a evaluat riscul ca fostul campion mondial să recidiveze drept „sub medie”. Judecătorul a precizat însă că Dott continuă să își susțină nevinovăția, astfel încât instanța nu a putut lua în considerare existența remușcărilor sau asumarea faptelor.

Campion mondial în 2006

Graeme Dott este unul dintre numele cunoscute ale snookerului scoțian. Cea mai importantă performanță a carierei sale a venit în 2006, când a câștigat Campionatul Mondial de snooker.

La pronunțarea sentinței de marți, fostul sportiv nu a manifestat nicio reacție vizibilă. Potrivit relatării BBC din sala de judecată, acesta a fost încătușat și escortat din boxă pentru a începe executarea pedepsei de șapte ani.

Dott avea anterior două condamnări pentru infracțiuni minore la regimul rutier, din 2013 și 2015.

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