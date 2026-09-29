Fost campion mondial la snooker, condamnat la șapte ani de închisoare pentru abuzuri asupra unor copii

Sentința a fost pronunțată marți la Înalta Curte din Edinburgh. Pedeapsa va fi calculată începând din 24 august, data la care Dott a fost plasat în arest preventiv după verdict, potrivit BBC.

Victimele, o fată și un băiat

Graeme Dott a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind comportamente sexuale ilegale față de o fată și un băiat, faptele fiind comise în perioada 1993-2010.

În dreptul scoțian, acuzațiile pentru care a fost condamnat se referă la infracțiuni sexuale împotriva copiilor comise înainte de 1 decembrie 2010.

În timpul procesului, instanța a aflat că Dott s-a expus și a atins-o în mod necorespunzător pe fată în anii ’90. Femeia, care are acum peste 40 de ani, a relatat în instanță comportamente sexuale la care ar fi fost supusă când era copil.

A doua victimă, un bărbat care are în prezent peste 20 de ani, a declarat că avea aproximativ opt ani când a fost molestat de Dott într-un duș, într-o locuință din South Lanarkshire.

Judecătorul a vorbit despre „semnele clasice ale groomingului”

Înainte de pronunțarea sentinței, judecătorul Lord Harrower a subliniat vulnerabilitatea celor doi copii și impactul faptelor asupra acestora.

Potrivit magistratului, comportamentul lui Dott față de victime prezenta „semnele clasice ale groomingului”. Judecătorul a arătat că fostul sportiv le oferea copiilor diferite recompense, iar unele dintre abuzuri erau prezentate sub forma unui joc.

Lord Harrower a afirmat că Dott le-a răpit victimelor „o parte semnificativă din copilărie” și că acestea au trăit sentimente de teamă, rușine și furie.

Raportul serviciilor sociale prezentat instanței a evaluat riscul ca fostul campion mondial să recidiveze drept „sub medie”. Judecătorul a precizat însă că Dott continuă să își susțină nevinovăția, astfel încât instanța nu a putut lua în considerare existența remușcărilor sau asumarea faptelor.

Campion mondial în 2006

Graeme Dott este unul dintre numele cunoscute ale snookerului scoțian. Cea mai importantă performanță a carierei sale a venit în 2006, când a câștigat Campionatul Mondial de snooker.

La pronunțarea sentinței de marți, fostul sportiv nu a manifestat nicio reacție vizibilă. Potrivit relatării BBC din sala de judecată, acesta a fost încătușat și escortat din boxă pentru a începe executarea pedepsei de șapte ani.

Dott avea anterior două condamnări pentru infracțiuni minore la regimul rutier, din 2013 și 2015.