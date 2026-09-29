Avion iranian cu pasageri la bord, sechestrat pe aeroportul din Istanbul pentru o datorie de 3 milioane de euro

Pasagerii se aflau deja la bordul aeronavei, pregătită pentru zborul către Iran, când executorii judecătorești au urcat în avion și au prezentat ordinul de sechestru. Pasagerii și echipajul au fost coborâți din aeronavă și conduși înapoi în terminal, transmite Euronews.

Executorii au urcat în avion înainte de decolare

Potrivit Anadolu Agency, reprezentanții companiei ACM Temsil Gözetim, care solicita recuperarea datoriei, au ajuns la aeronava înmatriculată EP-KPB în timp ce aceasta era pregătită pentru plecare. Avionul nu a mai putut decola.

Caspian Airlines este o companie cu sediul la Teheran, fondată în 1993. Operatorul face parte din grupul aeronautic de stat iranian și operează curse interne și internaționale cu aeronave Boeing 737, inclusiv zboruri către Istanbul. Sechestrarea avionului are loc într-un moment dificil pentru transportatorii iranieni, afectați de ani de sancțiuni americane.

Companiile iraniene, tot mai izolate

Sancțiunile au limitat accesul operatorilor iranieni la aeronave, piese de schimb, servicii de mentenanță și sistemul financiar internațional. Presiunile s-au accentuat după izbucnirea războiului dintre SUA și Iran în februarie, care a dus la perturbarea repetată a spațiului aerian iranian și la reducerea numărului de rute internaționale.

Cu doar câteva zile înainte de sechestrarea avionului de la Istanbul, au intrat în vigoare noi sancțiuni americane secundare asupra sectorului aerian iranian. Pe 8 septembrie, Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat 27 de companii aeriene iraniene și nouă furnizori de servicii asociați, în cadrul operațiunii „Economic Outcast”. Washingtonul a avertizat că și companiile străine care continuă să furnizeze servicii operatorilor iranieni riscă sancțiuni și pierderea accesului la sistemul financiar bazat pe dolar.

Și companiile străine și-au suspendat zborurile

Efectele au fost rapide. Zborurile transportatorilor iranieni au fost suspendate în Irak, Emiratele Arabe Unite, Azerbaidjan și Oman. Mahan Air, cea mai mare companie aeriană privată din Iran, și-a suspendat la rândul său zborurile către Turcia și Oman. Lufthansa și Austrian Airlines au suspendat cursele către Iran până pe 24 octombrie, iar Qatar Airways a invocat restricțiile asupra spațiului aerian. China, Rusia și Pakistan au continuat să mențină zboruri către și dinspre Iran.

Numărul curselor internaționale zilnice de pe principalul aeroport din Teheran a scăzut de la aproximativ 80-90 înaintea sancțiunilor la circa 41 luni, potrivit datelor de monitorizare citate de Euronews. Iranul a depus plângeri oficiale la ONU, Organizația Aviației Civile Internaționale și Curtea Internațională de Justiție. Turcia nu a interzis oficial operarea companiilor aeriene iraniene. Din acest motiv, Caspian Airlines continua să opereze ruta Istanbul în momentul în care avionul său a fost sechestrat.