Prețul incredibil al unui covrig cu mac pe Aeroportul Otopeni | „Vezi cât sunt chiriile și șpăgile!”

Românii și covrigii au o relație apropiată și, deși nutriționiștii tot încearcă să-și bage coada, cozile la simigerii nu se termină, practic, niciodată.

Multă vreme, covrigul a fost 50 de bani. Inflația a obligat simigeriile să treacă prețul la „pragul psihologic” de un leu, cu care românii s-au obișnuit repede.

Nici la 2 lei nu s-au supărat. Dovadă – cozile lungi din primele ore ale dimineții, ale prânzului și din ultimele ale serii.

16 lei un covrig cu mac

Acum, românii s-au obișnuit și cu noul preț al covrigului, săltat din nou de inflație la 2,50. Nimeni n-a zis nimic nici la 2,50.

Însă ce se întâmplă pe Aeroportul otopeni de orice prag imaginabil.

Aici, un covrig costă 16 lei.

UN client aflat în trecere a făcut o fotografie și a postat-o pe rețelele de socializare.

„Aeroportul Otopeni: covrig de 2.5 lei în oraș la Luca. Peste tot sunt lucrurile mai scumpe in aeroporturi, și în special aici, dar un markup de 540% e probabil record mondial. Puneți voi un produs la care ați văzut vreodată adaos mai mare”, a scris utilizatorul.

Incredibilul preț a reușit, în sfârșit, să stârnească reacții.

„Vezi cât sunt chiriile și șpăgile”, a scris un utilizator, în timp ce altul a răspuns: „Proști sunt ăia care dau. Poți să vii cu ei la pachet sau să cumperi altceva”.

Altcineva a scris sugestisv: „Șpaga dată famigliilor care conduc Otopeniul rebuie acoperită cumva!”.