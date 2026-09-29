Prima pagină » Social » Prețul incredibil al unui covrig cu mac pe Aeroportul Otopeni | „Vezi cât sunt chiriile și șpăgile!”

Prețul incredibil al unui covrig cu mac pe Aeroportul Otopeni | „Vezi cât sunt chiriile și șpăgile!”

Românii + covrigii = love. Asta se știe. Ce nu se știe este cum poate un umil covrig, pe care nutriționiștii îl detestă, să ajungă să aibă un adaos comercial de 540%. A ajuns Cadillac-ul mâncării de oraș. Unde o să se oprească?
Prețul incredibil al unui covrig cu mac pe Aeroportul Otopeni | „Vezi cât sunt chiriile și șpăgile!”
Facebook
Luiza Moldovan
29 sept. 2026, 12:54, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Românii și covrigii au o relație apropiată și, deși nutriționiștii tot încearcă să-și bage coada, cozile la simigerii nu se termină, practic, niciodată.

Multă vreme, covrigul a fost 50 de bani. Inflația a obligat simigeriile să treacă prețul la „pragul psihologic” de un leu, cu care românii s-au obișnuit repede.

Nici la 2 lei nu s-au supărat. Dovadă – cozile lungi din primele ore ale dimineții, ale prânzului și din ultimele ale serii.

16 lei un covrig cu mac

Acum, românii s-au obișnuit și cu noul preț al covrigului, săltat din nou de inflație la 2,50. Nimeni n-a zis nimic nici la 2,50.

Însă ce se întâmplă pe Aeroportul otopeni de orice prag imaginabil.

Aici, un covrig costă 16 lei.

UN client aflat în trecere a făcut o fotografie și a postat-o pe rețelele de socializare.

„Aeroportul Otopeni: covrig de 2.5 lei în oraș la Luca. Peste tot sunt lucrurile mai scumpe in aeroporturi, și în special aici, dar un markup de 540% e probabil record mondial. Puneți voi un produs la care ați văzut vreodată adaos mai mare”, a scris utilizatorul.

Incredibilul preț a reușit, în sfârșit, să stârnească reacții.

„Vezi cât sunt chiriile și șpăgile”, a scris un utilizator, în timp ce altul a răspuns: „Proști sunt ăia care dau. Poți să vii cu ei la pachet sau să cumperi altceva”.

Altcineva a scris sugestisv: „Șpaga dată famigliilor care conduc Otopeniul rebuie acoperită cumva!”.

Recomandarea video

Judecătoarea Laura Sarcină, care a obţinut suspendarea procedurii de selecție a judecătorului român la CJUE, propusă vicepreședinte a Curții de Apel Craiova, prin delegare
G4Media
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
GSP.ro
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, mesaj după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin
Gandul
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
Ciprian Ciucu, despre războiul politic din București: „Nu m-au lăsat să-mi organizez propria primărie. Și azi avem un serviciu care se cheamă «Euro 2020»”
Libertatea
Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Bărbatul a lăsat un videoclip de adio în care a dezvăluit motivul pentru care s-a sinucis: „Soția mi-a spus că vrea să mor”
CSID
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor