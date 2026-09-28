INS: Românii își vor calcula mai atent banii în următoarele luni | Comercianții se așteaptă la noi scumpiri

33% dintre managerii chestionați anticipează majorări de prețuri în comerțul cu amănuntul, în timp ce doar 1% se așteaptă la scăderi, potrivit INS.

Diferența dintre cele două categorii generează un sold conjunctural de +32%, unul dintre cele mai importante semnale din raportul INS.

În schimb, comercianții nu se așteaptă la o creștere semnificativă a vânzărilor.

Managerii nu anticipează o schimbare importantă a volumului activității

Pentru următoarele trei luni, cifra de afaceri este estimată la o evoluție relativ stabilă, cu un sold conjunctural de -1%.

Cu alte cuvinte, managerii nu anticipează o schimbare importantă a volumului activității, chiar dacă prețurile ar urma să urce.

Pe piața muncii din retail, perspectiva este ceva mai bună.

Angajatorii estimează o creștere moderată a numărului de salariați, cu un sold conjunctural care ajunge la +7%.

Soldul conjunctural nu reprezintă procentul cu care se vor modifica prețurile, ci diferența dintre ponderea managerilor care anticipează o creștere și cea a managerilor care prevăd o scădere.

Scumpirile nu apar doar în magazine

În sectorul serviciilor, managerii estimează o creștere moderată a prețurilor de vânzare sau facturare, cu un sold conjunctural de +14%.

Cifra de afaceri și numărul salariaților ar urma să rămână relativ stabile.

Cele mai puternice așteptări de scumpire – în construcții

Managerii din domeniu indică un sold conjunctural de +33% pentru prețurile lucrărilor în următoarele trei luni.

În același timp, producția și numărul de salariați sunt văzute ca relativ stabile.

Și industria prelucrătoare se pregătește pentru prețuri mai mari.

Pentru produsele industriale, soldul conjunctural este de +21%.

Producția este estimată ca relativ stabilă, în timp ce numărul salariaților ar putea scădea moderat, cu un sold de -6%.

Informații de context

Raportul INS oferă o imagine asupra următoarelor trei luni: activitatea economică ar urma să rămână în mare parte stabilă, însă presiunea asupra prețurilor persistă.

În comerț, unde românii își cheltuie o parte importantă din veniturile curente, diferența dintre stabilitatea vânzărilor și așteptările de scumpire este unul dintre principalele semnale ale anchetei.

INS atrage însă atenția că aceste cifre nu reprezintă evoluții măsurate ale economiei.

Soldul conjunctural arată percepția managerilor asupra direcției în care se va mișca un fenomen, nu procentul efectiv cu care cresc sau scad vânzările ori prețurile.

Ancheta a fost realizată în septembrie 2026, iar estimările vizează perioada septembrie-noiembrie.