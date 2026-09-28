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ANM: Cod Galben de vânt puternic în 10 județe. Viteza la rafală poate depăși 70 km/h. În București, rafalele pot ajunge la 50 km/h

Administrația Națională de M eteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă până la ora 20:00 în 10 județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea. În aceste zone, rafalele pot ajunge la 70 de kilometri pe oră. În București, vremea va continua să fie normală pentru această perioadă, cu ploi slabe și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 50 km/h.
ANM: Cod Galben de vânt puternic în 10 județe. Viteza la rafală poate depăși 70 km/h. În București, rafalele pot ajunge la 50 km/h
Radu Mocanu
28 sept. 2026, 10:21, Social
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Județele vizate de Codul Galben

Conform meteorologilor ANM, avertizarea va fi valabilă până la ora 20:00 și va viza județele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța.

În aceste județe, vântul va prezenta intensificări cu viteze de 50-70 km/h.

De asemenea, ANM a emis o informare meteorologică valabilă tot până la ora 20:00. Vântul va avea intensificări temporare în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. 

Viteza la rafală va fi cuprinsă între 45 și 55 km/h. De asemenea, în zona Carpaților de Curbură sunt prognozate rafale ce vor atinge 55-75 km/h. 

Vremea în Capitală

Luni, temperatura maximă va fi de 22-23 de grade, iar cea minimă va fi de 10-12 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales în timpul nopții vor fi posibile ploi slabe, cu cantități de apă de aproximativ 1 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, iar rafalele ar putea ajunge la 40-45 de km/h. 

Marți, temperaturile maxime vor ajunge la 21-22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 11 grade. Cerul va rămâne temporar noros și vor exista condiții de ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 40-45 km/h. 

Miercuri, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare de până la 45-50 km/h. 

„În intervalul 28 septembrie, ora 10 – 30 septembrie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului”, mai transmite ANM. 

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