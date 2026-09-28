ANM: Cod Galben de vânt puternic în 10 județe. Viteza la rafală poate depăși 70 km/h. În București, rafalele pot ajunge la 50 km/h

Județele vizate de Codul Galben

Conform meteorologilor ANM, avertizarea va fi valabilă până la ora 20:00 și va viza județele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța.

În aceste județe, vântul va prezenta intensificări cu viteze de 50-70 km/h.

De asemenea, ANM a emis o informare meteorologică valabilă tot până la ora 20:00. Vântul va avea intensificări temporare în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei.

Viteza la rafală va fi cuprinsă între 45 și 55 km/h. De asemenea, în zona Carpaților de Curbură sunt prognozate rafale ce vor atinge 55-75 km/h.

Vremea în Capitală

Luni, temperatura maximă va fi de 22-23 de grade, iar cea minimă va fi de 10-12 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales în timpul nopții vor fi posibile ploi slabe, cu cantități de apă de aproximativ 1 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, iar rafalele ar putea ajunge la 40-45 de km/h.

Marți, temperaturile maxime vor ajunge la 21-22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 11 grade. Cerul va rămâne temporar noros și vor exista condiții de ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 40-45 km/h.

Miercuri, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare de până la 45-50 km/h.

„În intervalul 28 septembrie, ora 10 – 30 septembrie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului”, mai transmite ANM.