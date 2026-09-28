Câți români au reușit să fugă în Germania în comunism? CNSAS publică documente de arhivă

„Toamna anului 1989 ascundea o realitate pe care regimul Ceaușescu încerca cu disperare să o cenzureze: România socialistă se depopula continuu. Între 1987 și 1989, zeci de mii de cetățeni (în special etnici germani, dar și români sau maghiari) au forțat prin orice mijloace ieșirea din R.S.R. cu destinaţia Republica Federală Germania”, transmite CNSAS, într-o postare publicată, luni, pe Facebook.

În ultimii 3 ani ai regimului comunist, 47.123 de români au depus cerere pentru plecarea definitivă în R.F. Germania.

Regimul a cedat parțial presiunilor (mai ales celor externe) și a aprobat 35.486 de plecări, menținând un ritm controlat de circa 12.000 de emigranți anual.

Potrivit CNSAS, în 1987 au plecat 12.175 de români, în 1988 au plecat 12.744 de români, iar în primele 8 luni din 1989 au plecat 10.147 de români.

La începutul lunii septembrie 1989 regimul comunist avea 88.939 de cereri de plecare în străinătate de soluționat. Unele dosare erau blocate încă din anul 1975.

Cum fugeau românii din țară?

Potrivit CNSAS, cea mai sigură metodă de evaziune (n.r. – ce însemna părăsirea ilegală a țării în jargonul Securității) era refuzul de întoarcere din călătorii sau tranzit. Așa, 5.536 de români au reușit să plece din țară și să rămână în străinătate.

În 1988, regimul comunist a blocat aproape toate vizele turistice, în 1989 fiind aprobate doar 368 de vize.

Cei care nu mai aveau răbdare sau nu aveau nicio șansă la pașaport au înfruntat direct fâșia sau Dunărea. Așadar, peste 2.243 de persoane au trecut ilegal granița, ajungând cu succes în Germania. Peste 75% au fost bărbați, iar jumătate tineri între 19 și 30 de ani.

Judeţul Timiș, în schimb, a fost zona curajului: un total de 1.138 de timișeni au reușit să fugă din România în R.F. Germania.

Este și cazul celor trei membri ai trupei Phoenix, „Ioji” Kappl, Erland Krauser și Ovidiu Lipan Țăndărică, care au reușit să fugă în 1977 în Germania. La îndemnul și cu ajutorul lui Nicu Covaci, aceștia au reușit să treacă granița într-un camion cu instrumente de concert, ascunși în tobe, după cum a povestit Kappl, în detaliu, pentru Gândul.

Covaci plecase și el în străinătate în 1976, fiind, la acea vreme, însurat cu o femeie de origine olandeză. După cutremurul din ’77 el s-a întors în țară alături de un prieten german, care avea părinți în Timișoara și atunci le-a propus membrilor Phoenix să fugă.

În ceea ce privește rămânerea în excursii, 1.059 de persoane din Timiș au reușit să rămână în străinătate. Potrivit CNSAS, grosul fugarilor, însă a fost format, din muncitori.

484 de români prinși la graniță

Cu toate acestea, nu toți au reușit, la fel membrii Phoenix, să fugă cu succes din țară. 484 de români au fost prinși în tentativa de trecere frauduloasă și au fost arestați de grăniceri.

Epicentrul birocratic al emigraţiei a fost Sibiul, care deținea recordul național la dosare blocate (28.658) și aprobări oficiale (9.968).

Bucureștiul s-a situat pe locul 2 la refuzul de întoarcere din excursii (950), generând o migrație pur urbană și intelectuală.

Potrivit CNSAS, un total de 5.536 de persoane au refuzat să se întoarcă din excursii, iar 2.243 persoane, la fel cei trei membrii au trupei Phoenix, au reușit să fugă cu succes din țară.

Documentele prezentate de CNSAS fac parte din dosarul A.C.N.S.A.S. Cab. I.V., vol. 48 (fond MapN, Cabinet Iulian Vlad, vol. 48).