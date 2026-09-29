Prima pagină » Cultură-Media » Surpriză după 50 de ani: Stevie Wonder lansează patru piese care nu au mai fost auzite până acum

Surpriză după 50 de ani: Stevie Wonder lansează patru piese care nu au mai fost auzite până acum

Stevie Wonder marchează 50 de ani de la lansarea albumului „Songs in the Key of Life” prin publicarea a patru piese care nu au mai fost lansate până acum.
Surpriză după 50 de ani: Stevie Wonder lansează patru piese care nu au mai fost auzite până acum
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
29 sept. 2026, 13:25, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Artistul american se pregătește și pentru o serie de concerte aniversare în Marea Britanie, Europa și Statele Unite, în cadrul cărora va interpreta integral celebrul album din 1976, mai scrie Euronews.

Patru piese păstrate în arhivă timp de 50 de ani

Cele patru înregistrări au fost alese chiar de Stevie Wonder dintre piesele rămase din sesiunile de înregistrări ale albumului. Este vorba despre „It’s Easier”, „My Life Story of Love”, „I Can See the Sun in Late December” și „I’m Into Livin’”. Piesele au fost lansate sub forma EP-ului „Songs In The Key Of Life: The EP”.

Toate cele patru melodii au fost scrise și produse de Wonder. „My Life Story of Love” are și un credit de coautor pentru Susaye Greene, fostă membră a grupului The Supremes. „I’m Into Livin’” include, de asemenea, voci de acompaniament realizate de Shirley Brewer, Thelma Houston și Deniece Williams. Înregistrările originale au fost remixate recent de inginerii John Fischbach și Gary O’Dan­te, care au lucrat și la materialul original.

Albumul care a schimbat cariera lui Stevie Wonder

„Songs in the Key of Life” a fost lansat în 1976 și este considerat unul dintre albumele importante din discografia lui Stevie Wonder. Materialul dublu include piese precum „Sir Duke”, „As”, „Isn’t She Lovely”, „Another Star” și „I Wish”.

Albumul i-a adus muzicianului al treilea premiu Grammy pentru Albumul anului și face parte din National Recording Registry al Bibliotecii Congresului Statelor Unite. Acum, la cinci decenii de la lansare, artistul revine la materialul care a definit una dintre cele mai importante perioade ale carierei sale.

Concerte aniversare în Europa și turneul din SUA

Stevie Wonder va susține concerte aniversare în Europa înainte de a continua turneul în Statele Unite. Primul spectacol este programat pe 13 octombrie, la Birmingham. În Europa, turneul va trece apoi prin Paris, Copenhaga, Oslo, Stockholm, Hanovra, Köln, Amsterdam, Dublin, Londra, Manchester și Glasgow.

La fiecare spectacol, Stevie Wonder urmează să interpreteze integral „Songs in the Key of Life”. Ultimul album de studio al artistului rămâne „A Time to Love”, lansat în 2005.

Recomandarea video

Judecătoarea Laura Sarcină, care a obţinut suspendarea procedurii de selecție a judecătorului român la CJUE, propusă vicepreședinte a Curții de Apel Craiova, prin delegare
G4Media
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
GSP.ro
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, mesaj după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin
Gandul
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
Ciprian Ciucu, despre războiul politic din București: „Nu m-au lăsat să-mi organizez propria primărie. Și azi avem un serviciu care se cheamă «Euro 2020»”
Libertatea
Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Bărbatul a lăsat un videoclip de adio în care a dezvăluit motivul pentru care s-a sinucis: „Soția mi-a spus că vrea să mor”
CSID
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor