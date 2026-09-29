Surpriză după 50 de ani: Stevie Wonder lansează patru piese care nu au mai fost auzite până acum

Artistul american se pregătește și pentru o serie de concerte aniversare în Marea Britanie, Europa și Statele Unite, în cadrul cărora va interpreta integral celebrul album din 1976, mai scrie Euronews.

Patru piese păstrate în arhivă timp de 50 de ani

Cele patru înregistrări au fost alese chiar de Stevie Wonder dintre piesele rămase din sesiunile de înregistrări ale albumului. Este vorba despre „It’s Easier”, „My Life Story of Love”, „I Can See the Sun in Late December” și „I’m Into Livin’”. Piesele au fost lansate sub forma EP-ului „Songs In The Key Of Life: The EP”.

Toate cele patru melodii au fost scrise și produse de Wonder. „My Life Story of Love” are și un credit de coautor pentru Susaye Greene, fostă membră a grupului The Supremes. „I’m Into Livin’” include, de asemenea, voci de acompaniament realizate de Shirley Brewer, Thelma Houston și Deniece Williams. Înregistrările originale au fost remixate recent de inginerii John Fischbach și Gary O’Dan­te, care au lucrat și la materialul original.

Albumul care a schimbat cariera lui Stevie Wonder

„Songs in the Key of Life” a fost lansat în 1976 și este considerat unul dintre albumele importante din discografia lui Stevie Wonder. Materialul dublu include piese precum „Sir Duke”, „As”, „Isn’t She Lovely”, „Another Star” și „I Wish”.

Albumul i-a adus muzicianului al treilea premiu Grammy pentru Albumul anului și face parte din National Recording Registry al Bibliotecii Congresului Statelor Unite. Acum, la cinci decenii de la lansare, artistul revine la materialul care a definit una dintre cele mai importante perioade ale carierei sale.

Concerte aniversare în Europa și turneul din SUA

Stevie Wonder va susține concerte aniversare în Europa înainte de a continua turneul în Statele Unite. Primul spectacol este programat pe 13 octombrie, la Birmingham. În Europa, turneul va trece apoi prin Paris, Copenhaga, Oslo, Stockholm, Hanovra, Köln, Amsterdam, Dublin, Londra, Manchester și Glasgow.

La fiecare spectacol, Stevie Wonder urmează să interpreteze integral „Songs in the Key of Life”. Ultimul album de studio al artistului rămâne „A Time to Love”, lansat în 2005.