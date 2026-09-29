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Cea mai mare reuniune mondială dedicată spațiului cosmic va avea loc la Antalya

Turcia va găzdui cea de-a 77-a ediție a Congresului Internațional de Astronautică (IAC) și Conferința ONU privind schimbările climatice COP31, evenimente care vor transforma Antalya într-un important punct de întâlnire pentru dialogul internațional în 2026.
Cea mai mare reuniune mondială dedicată spațiului cosmic va avea loc la Antalya
Sursă foto: IAC2026
Daiana Rob
29 sept. 2026, 13:04, Economic
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Capitala Turciei are milioane de vizitatori în fiecare an, fiind și unul dintre cele mai vizitate din lume. Antalya îmbină spectaculoasa coastă mediteraneeană și patrimoniul istoric bogat cu infrastructura, capacitatea de cazare și experiența necesare pentru organizarea unor evenimente internaționale de mare amploare, potrivit unui comunicat transmis de organizatori. 

Ediția din acest an a Congresului Internațional de Astronautică se desfășoară la Belek, în 5–9 octombrie, și reunește agenții spațiale, companii de tehnologie, astronauți, cercetători și lideri din industrie, care fac schimb de cunoștințe și contribuie la conturarea viitorului acestui sector.

Evenimentul, organizat de Federația Internațională de Astronautică (IAF), se desfășoară anual, fiind una dintre cele mai influente reuniuni internaționale dedicate spațiului. Ediția IAC 2026 are loc la NEST Convention Centre, unul dintre cele mai mari centre de conferințe din Turcia.

„The World Needs More Space”

Programul include zone expoziționale internaționale, sesiuni oficiale la nivel înalt, prezentări ale companiilor, sesiuni academice și tehnice dedicate celor mai recente evoluții din domeniul spațial, precum și platforme care prezintă tehnologii și inovații de ultimă generație.

La eveniment vor fi peste 10.000 de participanți, inclusiv astronauți din mai multe țări, dar și companii internaționale din domeniu. Acestea vor putea să-și etaleze

proiectelor, produselor și tehnologiilor care modelează ecosistemul spațial, alături de sesiuni academice și platforme pentru schimb de cunoștințe.

Pe lângă profesioniștii din industrie, congresul va fi deschis și pasionaților de spațiu din toate mediile, cu scopul de a inspira un public cât mai larg.

IAC 2026 se desfășoară sub tema „The World Needs More Space” – „Lumea are nevoie de mai mult spațiu”, un mesaj care promovează explorarea sustenabilă și echitabilă a spațiului.

Proiecte, dezbateri și ateliere de lucru

În acest context, IAC 2026 va include dezbateri, prezentări ale unor proiecte inovatoare și ateliere de lucru colaborative dedicate unor teme actuale precum securitatea spațială, explorarea cosmosului și implicațiile etice ale misiunilor desfășurate în spațiu.

Pe parcursul evenimentului, astronauții vor interacționa cu membrii comunității spațiale internaționale, în special cu studenți și tineri profesioniști, printr-o serie de activități și întâlniri incluse în program. Participanții vor avea astfel ocazia să afle direct experiențele celor care au călătorit în spațiu.

Ediția din acest an este găzduită de Agenția Spațială Turcă (TUA) și coorganizată de Clusterul Aerospațial SAHA Instanbul, sub coordonarea Ministerului Industriei și Tehnologiei al Republicii Turcia.

Evenimentul este menit să contribuie la atingerea obiectivelor Programului Spațial Național al Turciei și va consolida rolul țării ca participant activ și dinamic în comunitatea spațială internațională.

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