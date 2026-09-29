UE a alocat 50,77 milioane de euro pentru gazele României. Ce se schimbă la Bilciurești și Depomureș

Alături de un proiect similar din Bulgaria, investițiile sunt menite să consolideze securitatea aprovizionării cu gaze și reziliența sistemului energetic din Europa Centrală și de Sud-Est, transmite un comunicat CINEA, agenția executivă a Comisiei Europene (Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu).

Bilciurești va putea livra cu 43% mai mult gaz pe zi

Proiectul de la Bilciurești vizează modernizarea și retehnologizarea celui mai mare depozit subteran de gaze din România. Capacitatea zilnică de livrare va crește de la 14 la 20 de milioane de metri cubi. Este o majorare de 43%.

În același timp, capacitatea de stocare va crește cu 108 milioane de metri cubi pentru fiecare ciclu, echivalentul unei majorări de 9%. Proiectul beneficiază de o finanțare CEF de 38 de milioane de euro. Lucrările urmăresc îmbunătățirea flexibilității și a performanței tehnice a instalației. O capacitate mai mare de injectare și extracție permite depozitului să răspundă mai eficient variațiilor cererii și eventualelor probleme de aprovizionare. CINEA a efectuat recent o vizită la Bilciurești pentru a analiza progresul proiectului și implementarea lucrărilor.

Depomureș își crește capacitatea cu 33%

Al doilea proiect românesc este modernizarea și extinderea depozitului subteran Depomureș. În prima etapă, capacitatea de lucru va crește cu 100 de milioane de metri cubi, adică 33%, până la 400 de milioane de metri cubi. Ratele zilnice de injectare și extracție vor crește cu 75%, până la 3,5 milioane de metri cubi pe zi. Creșterea este de 1,5 milioane de metri cubi pe zi față de nivelul actual.

Depomureș beneficiază de o finanțare CEF de 12,77 milioane de euro. Modernizarea va crește capacitatea instalației de a reacționa la variațiile sezoniere ale cererii și la eventualele întreruperi ale aprovizionării. Proiectul contribuie, de asemenea, la integrarea pieței regionale de gaze și la utilizarea mai eficientă a infrastructurii existente. Împreună, cele două proiecte din România beneficiază de 50,77 milioane de euro prin programul european CEF Energy.

Bulgaria își extinde depozitul de la Chiren

În Bulgaria, finanțarea europeană este destinată extinderii depozitului subteran de gaze de la Chiren. După finalizarea proiectului, volumul activ de gaze stocat va putea ajunge la 1 miliard de metri cubi. Ratele medii zilnice de injectare și extracție vor ajunge la 8-10 milioane de metri cubi pe zi.

Proiectul are o importanță regională deoarece urmărește creșterea securității aprovizionării și a rezilienței rețelei de gaze în Europa de Sud-Est. Cele trei investiții fac parte din ultimele proiecte de gaze aflate în implementare în portofoliul CEF Energy.

CINEA precizează că finanțarea europeană pentru aceste proiecte contribuie la modernizarea infrastructurii critice și la creșterea flexibilității sistemului în perioadele cu cerere ridicată, deficit de aprovizionare sau incertitudine pe piață. După finalizarea proiectelor, CEF Energy își va concentra tot mai mult atenția asupra unor infrastructuri energetice cu emisii mai reduse, precum electrificarea, hidrogenul, rețelele de transport al CO₂ și rețelele inteligente..