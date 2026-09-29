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Cum să ai parte de vacanțe mai ieftine? Secretul știut de 6 din 10 români

Eziți să mergi în vacanțe din cauză că le consideri scumpe? Sau poate îți organizezi vacanțele pe ultima sută de metri, iar apoi rămâi cu mai puțini bani în portofel și economii? Iată câteva secrete pe care românii care merg în vacanțe mai ieftin, le aplică de fiecare dată!
Cum să ai parte de vacanțe mai ieftine? Secretul știut de 6 din 10 români
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
29 sept. 2026, 11:56, Economic
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Un prim secret ar fi rezervarea vacanței cu un minim de trei luni înaintea plecării, iar principalele destinații alese au fost Egipt, Grecia sau Turcia.

Potrivit unui studiu realizat de tur-operatorul internațional JoinUp, peste 60% dintre românii care au călătorit în această vară și-au rezervat vacanța cu 3-6 luni înainte. Procentul rezervărilor vacanțelor a crescut, în timp ce procentul românilor care au ales să bifeze o destinație în ultimul moment înainte de o călătorie, s–a redus la jumătate.

Early booking-ul arată o schimbare de la decizia de moment la planificarea anticipată: turiștii își stabilesc mai devreme bugetul, compară mai multe opțiuni și caută să obțină predictibilitate asupra vacanței.

O alegere sigură pentru bugetul

Printre principalele motive pentru care românii au ales să-și rezerve vacanțele din timp reprezintă nevoia de a-și gestiona anticipat bugetul. Planificarea din timp a unei cheltuieli importante precum vacanța poate fi proteja, pe viitor, bugetul personal sau al familiei.

În pofida contextului economic actual, românii care s-au dus în concediu în străinătate au ales destinații mai scumpe. Pe primul loc în topul preferințelor a fost Egiptul, urmat de Turcia și Grecia, care sunt destinații populare pentru români.

Românii au început să aleagă destinații inedite

Cu toate acestea, românii pasionați de călătorii au început să aleagă și vacanțe „netradiționale” de pe coasta mediteraneană a Egiptului, practic, raportul calitate-preț, devenind principalul criteriu de alegere al vacanței, potrivit studiului. Cei mai mulți dintre români au ales să-și facă vacanța în iulie și august.

Au existat și câțiva români care au ales să-și facă vacanța „last-minute”, cu câteva zile înainte să plece. Cu toate acestea, procentul de rezervări în ultim moment s-a redus la jumătate față de vara trecută, ajungând la un nivel de doar 8%, potrivit sondajului.

În acest an, turiștii români au dat dovadă de mai puțină spontaneitate decât cei din alte țări. Procentul de cetățeni care au ales o vacanță „last-minute” este printre cele mai scăzute din țările europene. La polul opus de află, de exemplu, estonienii, acolo unde procentul rezervărilor pe ultima sută de metri este mai mult decât dublu, ajungând la 20%.

Totuși, majoritatea românilor care au rezervat last-minute au ales sejururi All Inclusive sau Ultra All Inclusive în Egipt.

Nici turiștii care au rezervat vacanțele din timp nu s-au zgârcit

Potrivit studiului, aceștia au comparat mai multe opțiuni înainte de a face o rezervare și au fost mai atenți la buget, fără să își reducă însă așteptările privind calitatea. Au vrut să înțeleagă mai bine ce primesc pentru banii plătiți și dacă un preț mai mare se traduce într-o experiență de vacanță mai bună, fie prin calitatea hotelului, locație, servicii sau programul de zbor.

Ei nu au căutat neapărat cea mai ieftină opțiune, alegând-o însă pe cea mai potrivită în funcție de raportul calitate-preț, între cost și experiența oferită.

Potrivit sondajului, turiștii români au cheltuit, în medie, 840 euro de persoană pentru o vacanță, bugetul alocat fiind ceva mai mare decât anul trecut. De asemenea, cei care doresc să meargă în vacanță au posibilitatea să o plătească și în rate, prin programul Star BT.

În ceea ce privește plecarea de pe aeroport, tot mai mulți români au ales să zboare de pe aeroportul din Brașov. Numărul de turiști care au plecat în vacanță de pe Aeroportul din Brașov a fost de cinci ori mai mare față de anul trecut, potrivit studiului realizat de tur-operatorul internațional „Join Up!”.

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