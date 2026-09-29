S-a prefăcut grav bolnav și a obținut 171.500 de lei. Bărbat trimis în judecată pentru 109 acte de înșelăciune

Prejudiciul total indicat de anchetatori este de aproximativ 171.500 de lei. Dosarul instrumentat de polițiștii Secției 8 Poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, vizează 109 acte materiale.

Ar fi creat inclusiv aparența că este internat în spital

Ancheta a început după ce, în cursul anului 2022, polițiștii au fost sesizați de o persoană care susținea că fusese indusă în eroare de un bărbat. Acesta ar fi pretins că este grav bolnav și că are nevoie de sprijin financiar pentru tratamente și produse medicale.

Potrivit cercetărilor, faptele investigate s-ar fi desfășurat în perioada 7 martie 2021 – 1 iunie 2022.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi folosit „mijloace frauduloase”, simulând o stare precară de sănătate. Mai mult, acesta ar fi creat aparența că este internat în spital din cauza unor afecțiuni medicale grave.

Probele administrate în dosar ar fi arătat că situațiile prezentate victimelor nu corespundeau realității.

Ar fi simulat și existența unei relații afective

În cazul uneia dintre persoanele vătămate, metoda ar fi mers și mai departe. Potrivit comunicatului, bărbatul „ar fi creat falsa reprezentare a unei relații afective” și ar fi susținut că are nevoie de bani pentru produse alimentare, tratamente, echipamente medicale și intervenții chirurgicale.

În acest context, una dintre victime și alte persoane ar fi realizat în total 103 tranzacții financiare, valoarea acestora depășind 132.000 de lei.

O altă persoană ar fi fost convinsă prin prezentarea unei situații similare să îi ofere bărbatului aproximativ 38.000 de lei.

Prejudiciu total de aproximativ 171.500 de lei

Potrivit anchetatorilor, prin această metodă, bărbatul ar fi urmărit să le convingă pe persoanele vătămate că se confruntă cu probleme medicale grave și că are nevoie urgentă de ajutor financiar.

Suma totală pe care ar fi obținut-o astfel se ridică la aproximativ 171.500 de lei.

În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost trimis în judecată pentru înșelăciune în formă continuată, dosarul vizând 109 acte materiale.