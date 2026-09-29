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Maia Sandu avertizează asupra crizei apei din Republica Moldova: Nivelul lacului Novodnistrovsk a scăzut cu peste 10 metri

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că seceta a dus la scăderi dramatice ale nivelului apei în Nistru și Prut și că problema riscă să se repete în următorii ani pe fondul schimbărilor climatice.
Maia Sandu avertizează asupra crizei apei din Republica Moldova: Nivelul lacului Novodnistrovsk a scăzut cu peste 10 metri
FotoȘ Facebook/Maia Sandu
Cosmin Pirv
29 sept. 2026, 13:09, Știri externe
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„Apa devine un subiect tot mai presant pentru Republica Moldova”, a transmis Maia Sandu, care a precizat că în mai multe localități din Ucraina apa este deja livrată conform unui grafic, din cauza nivelului scăzut al Nistrului.

Potrivit președintei, nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu peste 10 metri și a ajuns la un prag critic.

Și situația de pe Prut este dificilă. Debitul de apă evacuat a fost redus la 14 metri cubi pe secundă, iar Maia Sandu spune că mai sunt doar 72 de centimetri până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic.

Din Prut sunt alimentate cu apă localități din raioanele Ungheni, Cahul, Cantemir, Glodeni, Fălești și Leova.

Maia Sandu a cerut Guvernului, primăriilor și instituțiilor responsabile să găsească soluții pentru prevenirea unei crize și să pregătească surse alternative de apă.

„Acum avem cu toții o singură responsabilitate: să le asigurăm oamenilor apă la robinet”, a transmis președinta Republicii Moldova.

Pe termen mediu și lung, Maia Sandu spune că Republica Moldova trebuie să se pregătească pentru perioade de secetă mai frecvente, prin adaptarea infrastructurii de captare, reducerea pierderilor din rețele, crearea unor rezerve de apă și reutilizarea apei acolo unde este posibil.

Republica Moldova a declarat deja, începând cu 26 septembrie, stare de urgență în sectorul hidrologic pentru 60 de zile, pe fondul deficitului sever de apă din Nistru și Prut.

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