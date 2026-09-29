Atac șocant cu cuțitul într-o școală din Slovacia. O profesoară a fost ucisă, iar un copil este în stare critică

Incidentul s-a produs marți dimineață, la o școală din Staškov, o localitate din apropierea graniței cu Cehia, potrivit Mirror.

O profesoară în vârstă de 61 de ani a murit la fața locului, iar alte două persoane, inclusiv un copil, au fost rănite prin înjunghiere, potrivit televiziunii slovace TV JOJ.

Copilul a fost transportat la spital în stare critică. O femeie în vârstă de 44 de ani, care a suferit o rană prin înjunghiere în zona pieptului, a fost transportată la spitalul din Žilina, potrivit serviciilor de urgență.

„Putem confirma că am trimis două ambulanțe terestre și două elicoptere de salvare la fața locului. Intervenția este în desfășurare”, a declarat Petra Klimešová, purtătoare de cuvânt a Centrului Operațional al Serviciului Medical de Urgență.

Salvatorii aerieni au transportat un copil aflat în stare critică la spitalul din Martin. După acordarea primului ajutor, pacienta în vârstă de 44 de ani a fost transportată cu elicopterul la spitalul din Žilina. Femeia de 61 de ani a suferit răni incompatibile cu viața.

Suspectul este un elev adolescent

Autoritățile au precizat că atacatorul este un elev adolescent din clasa a VIII-a, echivalentul clasei a IX-a în sistemul de învățământ britanic.

Potrivit informațiilor inițiale, acesta și-ar fi atacat profesorii și colegii cu un obiect ascuțit.

Premierul slovac Robert Fico a declarat că este „profund întristat” de incidentul „tragic” din Staškov și că urmărește situația „cu mare îngrijorare”.

„Școlile trebuie să fie un loc sigur pentru copiii noștri, altfel nu vom avea viitor”, a transmis premierul.

Fico a transmis condoleanțe familiei profesoarei decedate și le-a urat însănătoșire celor răniți. El a precizat că miniștrii responsabili se deplasează la locul incidentului.

Poliția spune că situația este sub control

Președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, a transmis, la rândul său, condoleanțe familiei și apropiaților profesoarei ucise.

Poliția a anunțat că situația este sub control și că nu există o amenințare mai largă.