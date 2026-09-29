Moneda iraniană se prăbușește la un nou minim istoric. Un dolar a ajuns la 2,5 milioane de riali

Este o nouă depreciere record pentru moneda iraniană, scrie AP. Pe 2 septembrie, rialul ajunsese la 2,2 milioane de riali pentru un dolar. În mai puțin de o lună, pragul a fost depășit din nou. Moneda iraniană a atins în mod repetat noi minime de la începutul războiului, în februarie.

Rialul pierde teren în timp ce negocierile privind Ormuz continuă

Noua depreciere vine în timp ce Iranul și Statele Unite încearcă, prin intermediari, să ajungă la un acord care să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că negocierile indirecte au devenit „mai serioase”, iar atenția Teheranului este concentrată în prezent asupra strâmtorii.

Araghchi a făcut declarațiile după întâlniri cu mediatori din Pakistan și Qatar, înainte de plecarea sa din New York, unde participase la Adunarea Generală a ONU. Potrivit ministrului iranian, intermediarii din Qatar urmează să discute din nou cu partea americană. Ulterior, răspunsul Washingtonului ar urma să fie transmis Teheranului, iar autoritățile iraniene vor decide cum să procedeze.

„Dacă există un răspuns, qatarezii ni-l vor transmite, iar la Teheran se va lua o decizie”, a declarat Araghchi, potrivit AP. Oficiali americani și regionali au confirmat pentru Associated Press că mediatorii încearcă să intermedieze un acord între Iran și Statele Unite pentru încheierea luptelor și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Economia Iranului, sub presiunea războiului

Prăbușirea rialului reprezintă un nou semnal al presiunilor economice cu care se confruntă Iranul. Moneda a continuat să atingă recorduri negative succesive de la începutul războiului, iar deprecierea sa reflectă instabilitatea economică într-un moment în care conflictul afectează inclusiv circulația și comerțul prin Strâmtoarea Ormuz.

În paralel cu negocierile diplomatice, șeful purtătorilor de cuvânt ai Gardienilor Revoluției Islamice, generalul Hossein Mohebbi, le-a cerut marți americanilor să iasă în stradă și să protesteze împotriva conflictului.