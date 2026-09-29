Turist înjunghiat în gât într-un hotel de cinci stele din Barcelona. Poliția îi caută pe cei trei atacatori

Incidentul s-a produs luni, în Hotel Casa Fuster, situat în apropiere de Passeig de Gràcia, una dintre cele mai cunoscute artere din centrul orașului, potrivit The Independent.

Atacul ar fi pornit după o ceartă

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, victima, care era cazată la hotel, ar fi intrat într-un conflict cu un grup format din trei bărbați.

Disputa ar fi degenerat, iar turistul ar fi fost lovit și ulterior înjunghiat de două ori în zona gâtului. Cei trei suspecți ar fi părăsit apoi locul incidentului.

Poliția catalană Mossos d’Esquadra a fost alertată în jurul orei locale 13:30. La hotel au intervenit, de asemenea, Poliția Urbană din Barcelona și echipaje ale serviciului medical de urgență.

Victima a fost transportată la spital în stare gravă. Potrivit informațiilor disponibile, rănile suferite nu îi puneau însă viața în pericol.

Autoritățile au deschis o anchetă, iar operațiunile pentru găsirea persoanelor implicate în agresiune erau în desfășurare.

Atacul, într-un hotel de cinci stele

Casa Fuster este un hotel de lux amplasat într-o clădire modernistă, în apropierea intersecției dintre Passeig de Gràcia și Avinguda Diagonal.

Publicația britanică notează că tarifele pentru o cameră dublă de categorie superioară ajung în luna octombrie la aproximativ 360 de lire sterline pe noapte.

Nu sunt precizate, în informațiile disponibile până acum, naționalitatea turistului atacat sau identitatea celor trei suspecți. De asemenea, nu este cunoscut motivul de la care ar fi pornit conflictul.

Mai multe atacuri cu arme albe raportate în septembrie

Incidentul intervine după ce presa locală a relatat despre alte cinci atacuri cu arme albe produse în Barcelona în timpul weekendului în care a fost marcată Ziua Națională a Cataloniei.

Printre victime s-ar fi numărat doi minori atacați în zona Carmel, o persoană rănită într-o altercație în Sant Martí și o alta implicată într-un conflict izbucnit după un incident rutier. Un al cincilea caz a vizat o persoană rănită la nivelul gâtului în cartierul Vilapicina.

Datele publicate anterior de Primăria Barcelona indicau însă o scădere, per ansamblu, a incidentelor în care au fost folosite arme albe. În primele șase luni ale anului 2026, numărul acestora a fost cu 20,9% mai mic decât în perioada similară a anului precedent.

În același interval, jafurile comise cu violență au scăzut cu 9,4%, iar furturile cu 21,1%, potrivit datelor citate de publicația britanică.