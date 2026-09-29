Drama unei familii din Rep. Moldova: s-a împușcat la 30 de ani din cauza soției | „Pentru că n-am făcut-o fericită cu prezența mea, o s-o fac fericită cu lipsa mea”

O perioadă de tensiuni în familie. O soție care nu înțelege impactul puternic al cuvintelor spuse la nervi. Un pistol deținut legal și o decizie pe care mulți au comentat-o pe social media.

Un bărbat de 30 de ani s-a împușcat pentru că nu se mai înțelegea cu soția. Cei doi se aflau în plin proces de divorț și aveau trei copii.

Gheorghe Moldovan, arbitru de fotbal, a fost găsit în locuința sa luni, în stare de inconștiență, după ce s-ar fi împușcat cu pistolul căruia Inspectoratul General al Poliției îi confirmă legalitatea.

„Un tip normal”

Echipajele de salvare chemate de urgență la fața locului nu au putut să-l salveze.

Gheorghe Moldovan, caracterizat de cei care-l cunosc drept „un tip normal”, postase, de-a lungul timpului, mai multe clipuri video pe contul său de socializare în care-și descria problemele de familie.

Poate că cel mai dramatic video al său a fost și ultimul, de aproximativ șapte minute, în care acesta-și explică gestul și-și cere iertare celor ce-l iubesc.

„Vreau să mori, vreau să dispari din viața mea”

Vizibil afectat de divorțul de soția sa, Gheorghe Moldovan spune în postarea sa:

„Datorită soției mele, Irina Vasilcan, fostă Moldovan (sau cum o să se cheme) am ajuns să-mi pun capăt zilelor. De un an de zile, lucrurile care mi s-au spus – vreau să mori, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dac-aș putea, te-aș băga la pușcărie, dac-ai muri, m-aș simți mai bine – lucrurile astea au fost menționate foarte des. Le-am zis la socrii mei și eu mi-au zis: „vrei libertate? Dă-i drumul și du-te!”. Lucrurile acestea au ajuns la limită. Cu siguranță, eu iau decizia, cu siguranță. (…) Pentru că eu am ținut la fata asta, eu vreau s-o fac fericită. Pentru că n-am fost în stare, cum a spus ea, s-o fac fericită cu prezența mea, o s-o fac fericită cu lipsa mea”.

Dincolo de informațiile din anchetă, rămâne imaginea unei familii destrămate, o perioadă de conflicte interioare profunde.

Băieții învățați de mici că bărbații nu plâng devin adulți cu grave probleme psihologice

Cei care l-au cunoscut pe Gheorghe Moldovan repun în discuție importanța terapiei de specialitate sau, dacă nu a terapiei, a discuției deschise cu cineva apropiat, capabil de empatie.

O postare, de asemenea, dramatică a unui cunoscut al lui Gheorghe M. aduce, de asemenea, în discuție cultura toxică în care sunt crescuți băieții.

Învățați de mici că ei sunt bărbați și că nu au voie să plângă, aceștia ajung să-și nege trăirile interioare, pentru ca, la maturitate, toate acestea să defuleze în conflicte interioare greu de recuperat și gesturi ireversibile.