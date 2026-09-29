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Ce sunt amfibiile de asalt AAV-7 care au intrat în dotarea armatei române. România a comandat 65 din SUA

Nouă vehicule amfibii de asalt AAV-7 au intrat oficial în dotarea Forțelor Navale Române. Sunt primele din cele 65 de vehicule comandate de România din Statele Unite și vor fi utilizate de Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”.
Ce sunt amfibiile de asalt AAV-7 care au intrat în dotarea armatei române. România a comandat 65 din SUA
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Foto: MApN
Cosmin Pirv
29 sept. 2026, 09:19, Social
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AAV-7 este un vehicul blindat pe șenile conceput pentru a transporta infanteriștii marini atât pe uscat, cât și pe apă. Capacitatea de a trece de la deplasarea pe uscat la cea pe apă îl face potrivit pentru operațiuni în zone precum Delta Dunării și litoralul Mării Negre, transmite Ministerul Apărării Naționale.

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Vehiculul poate transporta un echipaj de trei militari plus până la 21 de militari complet echipați. În configurație de transport poate duce până la cinci tone de încărcătură.

AAV-7 este înarmat cu o mitralieră grea M2 de 12,7 mm și un aruncător de grenade MK-19 de 40 mm, instalate în aceeași turelă.

Cele nouă vehicule au intrat oficial în serviciu luni, 28 septembrie, în garnizoana Babadag.

România a comandat în total 65 de AAV-7 din SUA, printr-un contract demarat în 2023. Livrările sunt programate etapizat între 2026 și 2031: 21 de vehicule în prima etapă și alte 44 în cea de-a doua.

Pentru militarii Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”, vehiculul nu este complet nou. Din 2011, aceștia se antrenează alături de pușcașii marini americani și au folosit AAV-7 în exerciții multinaționale.

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, a fost prezent luni la poligonul de instrucție Babadag, cu ocazia sosirii primelor vehicule amfibii de asalt AAV-7. Diplomatul american a spus că vehiculele sunt importante pentru securitatea României.

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