Zi decisivă pentru Călin Georgescu: află dacă revine în arest în dosarul de înşelăciune

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, se află în aceste momente pe holul Curții de Apel București, după ce luni, verdictul în cazul său a fost amânat.
Călin Georgescu a ajuns, în urmă cu puține momente, la Curtea de Apel București. La intrarea pe holul Curții de Apel, Georgescu nu a făcut declarații jurnaliștilor.
A fost întâmpinat de zeci de susținători de-ai săi, care se află pe scările Curții de Apel, scandând mesaje de susținere, scuturând steaguri.
Procurorii DIICOT cu cerut arestarea sa pentru 30 de zile, în timp ce el a contestat măsura controlului judiciar.
Noua înfățișare vine la o zi după ce luni, procesul lui Georgescu și mercenarul Horațiu Potra a fost amânat.
Georgescu a fost dat în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. De asemenea, fostul candidat la prezidențiale este judecat și pentru comunicarea de informații false în formă continuată.
Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a respins astfel propunerea DIICOT privind arestarea preventivă și a decis ca Georgescu să fie cercetat sub control judiciar.
Decizia vine după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a petrecut noaptea de luni spre marți în Arestul Central al Capitalei. El fusese reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT după perchezițiile și audierile desfășurate luni.