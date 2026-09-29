Zi decisivă pentru Călin Georgescu: află dacă revine în arest în dosarul de înşelăciune

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, se află în aceste momente pe holul Curții de Apel București, după ce luni, verdictul în cazul său a fost amânat.

Călin Georgescu a ajuns, în urmă cu puține momente, la Curtea de Apel București. La intrarea pe holul Curții de Apel, Georgescu nu a făcut declarații jurnaliștilor.

A fost întâmpinat de zeci de susținători de-ai săi, care se află pe scările Curții de Apel, scandând mesaje de susținere, scuturând steaguri.

Procurorii DIICOT cu cerut arestarea sa pentru 30 de zile, în timp ce el a contestat măsura controlului judiciar.

Noua înfățișare vine la o zi după ce luni, procesul lui Georgescu și mercenarul Horațiu Potra a fost amânat.

Georgescu a fost dat în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. De asemenea, fostul candidat la prezidențiale este judecat și pentru comunicarea de informații false în formă continuată.

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar , săptămâna trecută, de Tribunalul București, în dosarul în care procurorii DIICOT îl cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii DIICOT au contestat decizia judecătorilor.