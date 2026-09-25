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Curtea de Apel București judecă anularea decretului de desemnare a lui Siegfried Mureșan în funcția de premier. Cine este judecătorul care va decide

Curtea de Apel București va judeca luni cererea de anulare a decretului prezidențial de desemnare a lui Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru, formulată de o asociație a comunității italiene în România.
Curtea de Apel București judecă anularea decretului de desemnare a lui Siegfried Mureșan în funcția de premier. Cine este judecătorul care va decide
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
25 sept. 2026, 08:10, Justiţie
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Dosarul cu numărul a fost înregistrat la Curtea de Apel București pe 22 septembrie și se află pe rolul Secției a IX-a contencios administrativ și fiscal, iar un prim termen anularea pentru judecarea contestației depusă de Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. a fost stabilit pentru luni, 28 septembrie, potrivit portalului instanțelor de judecată.

Decretul atacat în instanță fost emis de președintele Nicușor Dan pe 21 septembrie și a fost publicat în Monitorul Oficial în aceeași zi.

Actul prezidențial are un singur articol și stabilește desemnarea lui Siegfried-Vasile Mureșan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru.

„Se desemnează domnul Siegfried-Vasile Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituția României, republicată”, se arată în decret.

Acțiunea înregistrată la Curtea de Apel București vizează chiar actul prezidențial prin care Mureșan a primit mandatul de candidat la funcția de premier și, în această calitate, trebuie să solicite votul de încredere al Parlamentului pentru programul și componența viitorului Executiv.

Cine a contestat, cine judecă

Procesul a fost inițiat de deputata neafiliată Ioana Grosaru, reprezentantă în Parlament a comunității italiene. În instanță se cere anularea decretului prezidențial de desemnare a lui Siegfried Mureșan ca prim-ministru, iar în calitate de pârâți figurează Administrația Prezidențială și Regia Autonomă monitorul Oficial.

Conform portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost repartizat Secției a IX-a de contencios administrativ,  la completul nr. 7 Fond. Surse din Curtea de Apel București au declarat pentru G4 Media că titularul completului, în format de unic judecător, este Olimpiea Crețeanu, care a fost protagonista mai multor dosare controversate în ultimele luni.

G4 Media scrie că judecătoarea Crețeanu este cea care, peste vară, a dispus suspendarea de la aplicare a cinci hotărâri ale guvernului interimar Bolojan, la solicitarea PSD. Alte șase hotărâri au fost suspendate de către judecătoarea Ana Maria Tudor, fina de botez și de cununie a fostului ministru al justiției Tudorel Toader.

Potrivit unei investigații G4 Media, cele 11 sentințe de suspendare a hotărârilor de guvern sunt motivate superficial, prin preluarea în bloc a argumentației de la una la alta prin metoda copy-paste, de multe ori fără a modifica ceea ce trebuia modificat și cu numeroase erori materiale grave, fapt care a determinat reclamantul, adică PSD, să solicite corectarea greșelilor.

Tot judecătoarea Olimpiea Crețeanu a fost, la începutul acestui an, în epicentrul tentativei – până la urmă eșuate – a avocatei AUR Silvia Uscov de a-l „extrage” din Curtea Constituțională pe judecătorul Dacian Dragoș exact în perioada în care CCR delibera asupra legii privind pensiile speciale ale magistraților.

Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. care are calitate de reclamant în dosarul aflat pe rolul Curții de Apel București a fost înființată în 1993, la Suceava, de un grup de descendenți ai emigranților italieni stabiliți în Bucovina, iar în 1996 a dobândit personalitate juridică.

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