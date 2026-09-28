Siegfried Mureșan, după primele audieri pentru Guvernul său: Suntem în jurul la 200 de voturi certe. Avem nevoie de 233

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, luni, la TVR, după primele audieri ale miniștrilor propuși în Parlament, că se bazează în acest moment pe aproximativ 200 de voturi pentru învestirea Guvernului, în condițiile în care sunt necesare 233 de voturi.

El a spus că PNL, USR și UDMR susțin Guvernul, iar negocierile cu parlamentarii din grupul minorităților naționale, cu parlamentarii neafiliați și cu grupurile mai mici continuă.

Referitor la audierile care au avut loc astăzi, Mureșan a spus că miniștrii propuși de USR, Radu Miruță la Apărare, Cătălin Drulă la Transporturi și Sebastian Burduja la Energie, au primit aviz nefavorabil, în timp ce Tanczos Barna, propus de UDMR la Agricultură, și Alexandru Nazare, propus independent și susținut de PNL pentru Finanțe, au primit aviz favorabil.

„Da, e adevărat. Deci am avut până la această oră, până la ora la care vorbim, câteva audieri de miniștri. Domnul Tanczos Barna, propus ca ministru al Agriculturii din partea UDMR, a trecut.

Au votat în favoarea lui parlamentarii PNL, USR, UDMR, s-au obținut cei de la PSD, au avut puține voturi împotrivă. Domnul Alexandru Nazare, independent, susținut de Partidul Național Liberal, a trecut cu aceeași schemă de voturi, voturi în favoare de la PNL, USR, UDMR și abținere de la PSD. Partidulețele mici au votat împotrivă, iar AUR nu participă la nicio audiere, deci nu votează nici pentru, nici împotrivă, sunt pur și simplu absenți de la serviciu.

Iar ceilalți miniștri propuși din partea PNL și USR, domnul Miruță la apărare, domnul Drulă la transporturi și domnul Burduja, au fost susținuți la audieri de parlamentarii PNL, USR-UDMR și PSD-ul a pactizat cu partidele mici, extremiste, populiste, au avut o majoritate la limită și cei trei miniștri au primit aviz nefavorabil”, a declarat premierul desemnat.

Avizele primite de miniștri în comisiile parlamentare sunt consultative și nu împiedică votul de învestitură din plen.

Întrebat cum interpretează rezultatul primelor audieri din punct de vedere politic, Mureșan a spus că parlamentarii PNL, USR și UDMR susțin în continuare Guvernul.

„Da, situația este următoarea și nu este surprinzătoare. Toți parlamentarii Partidului Național Liberal, USR și UDMR susțin guvernul. Am lucrat împreună la programul de guvernare și sunt convins că acești colegi vor vota în favoarea guvernului și în plen”, a afirmat Mureșan.

Mureșan: Suntem în jurul la 200 de voturi certe

„Acestea sunt 170 de voturi. Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale, două rânduri de discuții, am agreat cu domniile lor ca ei să anunțe miercuri înaintea votului din plen ce vor face, dar am motive de optimism și de vreme ce am agreat că dumnealor își vor anunța comportamentul de vot. E frumos din partea mea să-i las pe ei să anunțe, dar discuțiile au fost bune”, a spus Siegfried Mureșan.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă că a obținut sprijinul unei părți dintre parlamentarii minorităților, Mureșan a spus că aceștia vor anunța public decizia înaintea votului din plen.

Premierul desemnat a mai spus că au existat discuții și cu parlamentari neafiliați și cu grupuri parlamentare mai mici, de la care speră să obțină voturi pentru învestirea Guvernului.

Potrivit acestuia, Guvernul Mureșan acumulează momentan „în jurul la 200 de voturi certe”.

„Asta vor anunța ei și eu am motive de optimism. După aceea m-ai discutat cu parlamentari neafiliați, cu grupuri parlamentare mai mici și cred că vor veni voturi și de acolo. În momentul de față avem PSD-ul ca partener al AUR, care au anunțat astăzi că nu vor vota acest guvern. Deci PSD și AUR nu au împreună majoritatea în parlament, dar sunt foarte aproape de a avea majoritatea. astăzi ne mai lipsesc câteva zeci de voturi. Suntem în jurul la 200 de voturi certe. Avem nevoie de 233 de voturi pentru vestirea guvernului”, a declarat Mureșan la TVR.