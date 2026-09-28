Prima zi de audieri pentru Guvernul Mureșan a ajuns la final. Miruță, Drulă, Burduja, Darău, avize negative. Cine sunt miniștri care au primit aviz favorabil

Siegfried Mureșan, după primele audieri pentru Guvernul său: Suntem în jurul la 200 de voturi certe. Avem nevoie de 233 Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, luni, la TVR, după primele audieri ale miniștrilor propuși în Parlament, că se bazează în acest moment pe aproximativ 200 de voturi pentru învestirea Guvernului, în condițiile în care sunt necesare 233 de voturi. Referitor la audierile care au avut loc astăzi, Mureșan a spus că miniștrii propuși de USR, Radu Miruță la Apărare, Cătălin Drulă la Transporturi și Sebastian Burduja la Energie, au primit aviz nefavorabil, în timp ce Tanczos Barna, propus de UDMR la Agricultură, și Alexandru Nazare, propus independent și susținut de PNL pentru Finanțe, au primit aviz favorabil. Întrebat cum interpretează rezultatul primelor audieri din punct de vedere politic, Mureșan a spus că parlamentarii PNL, USR și UDMR susțin în continuare Guvernul. „Da, situația este următoarea și nu este surprinzătoare. Toți parlamentarii Partidului Național Liberal, USR și UDMR susțin guvernul. Am lucrat împreună la programul de guvernare și sunt convins că acești colegi vor vota în favoarea guvernului și în plen”, a afirmat Mureșan. CITEȘTE AICI DECLARAȚIILE PREMIERULUI DESEMNAT UPDATE 20:35: Aviz negativ pentru Irineu Darău Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al Economiei, a primit aviz nefavorabil în comisiile parlamentare, cu 46 de voturi împotrivă, 40 pentru și o abținere. Au existat mai multe încercări de renumărare a voturilor „pentru” și „împotrivă” în acest caz. UPDATE 19:40: Ce propune pe agendă Irineu Darău „Noi ne dorim anul următor și sunt convins că se poate acest lucru, să avem o creștere economică sustenabilă pe o bază solidă. Dacă anul trecut a fost o jumătate de an de austeritate forțată de dezmățul bugetar care s-a întâmplat până în iunie 2025, anul acesta a fost un an de reechilibrare și chiar dacă vedem atât de multe crize suprapuse, vedem un deficit în scădere, ceea ce înseamnă că viitoarea creștere economică se va baza pe alte date și legate de consum, și legate de sănătatea economiei decât acum câțiva ani când creșterea economică se baza aproape exclusiv pe consum stimulat prin buget pe deficit”, a declarat Irineu Darău, referitor la lista priorităților pe care le are ca posibil ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. „Ceea ce ne dorim și am auzit în tot acest mandat de la antreprenori este să asigurăm previzibilitate și vedeți în acest program de guvernare pe lângă seriozitatea lucrurilor pe care le-am pus acolo, faptul că garantăm antreprenorilor și companiilor niște lucruri, ne dorim să prioritizăm atragerea de investiții, dar prioritizate în funcție de impactul real în economie și investițiile care stimulează competitivitatea companiilor, care stimulează exportul, care stimulează prezența companiilor românești în lanțurile globale de producție și de distribuție”, a mai spus Darău. UPDATE 19:15: Ceartă între PSD și USR la începutul audierii lui Darău Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al Economiei, este audiat la această oră în comisiile parlamentare reunite. Ședința a început cu tensiuni între parlamentarii USR și PSD, pe tema conducerii ședinței și a procedurii de desfășurare a audierii. UPDATE 19:05: Ultima audiere a început. Irineu Darău, subiectul discuției Începe ultima audiere de astăzi, cea a lui Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al Economiei în Guvernul Mureșan. Audierile miniștrilor propuși pentru viitorul Cabinet vor continua și marți, de la ora 10:00. UPDATE 19:00: Alexandru Nazare, aviz favorabil Alexandru Nazare, propus pentru funcția de ministru al Finanțelor, a primit luni aviz favorabil în comisiile parlamentare, cu 20 de voturi pentru, 2 împotrivă și 17 abțineri. UPDATE 18:10: Alexandru Nazare, audiat chiar acum În aceste momente a început audierea lui Alexandru Nazare, propus pentru funcția de ministru al Finanțelor în Guvernul Mureșan. Cătălin Drulă, după avizul negativ pentru Transporturi: O audiere trebuie să fie o dezbatere reală Cătălin Drulă, propus de USR pentru funcția de ministru al Transporturilor în Guvernul condus de Siegfried Mureșan, a primit aviz nefavorabil în comisiile parlamentare, cu 16 voturi pentru și 18 împotrivă. Întrebat cum i s-a părut audierea și dacă aceasta a fost ceea ce se aștepta din partea social-democraților, Cătălin Drulă a spus că acest mod de lucru este „normal”, dar timpul alocat a fost prea scurt. „E normal. Asta e rolul unei audieri într-o comisie. Mi-aș fi dorit să vorbim mult mai mult. E păcat, cred că e prima audiere de multă vreme, în care avem o oră. Eu cred că ar trebui să fie două, trei ore, audiera unui ministru să fie pe modelul cum e congresul american, să fie întrebare-răspuns. Nu să trebuie să că mi-am notat 25 de întrebări și apoi să le iau. Pentru că o astfel de audiere trebuie să fie o dezbatere reală în care să vezi cine este acel candidat. Eu sunt pasionat de transporturi de mult prea mulți ani și probabil că se vede cumva pasiunea în ceea ce spun. Și atunci îmi place să vorbesc despre temele astea, chiar dacă sunt într-un mod contradictoriu puse pe masă de cei care mă întreabă sau cei care au dus TAROMUL în groapă întreabă acum de ce a ajuns acolo. Am spus toate aceste exemple în cadrul audierilor, nu le-aș relua acum.”, a spus Drulă. DECLARAȚIILE COMPLETE AICI UPDATE 18:05: Drulă, aviz negativ Cătălin Drulă, propus pentru funcția de ministru al Transporturilor, a primit aviz nefavorabil în comisiile parlamentare, cu 16 voturi pentru și 18 împotrivă. Radu Miruță, după avizul negativ pentru Apărare: Nevoile Armatei Române sunt aceleași indiferent de cine va fi ministru Radu Miruță, propus pentru funcția de ministru al Apărării în Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, a primit luni aviz negativ în comisiile parlamentare, în urma audierilor care au avut caracter consultativ. Întrebat dacă se aștepta la acest rezultat al votului, Miruță a spus că, indiferent de cine va ocupa funcția de ministru al Apărării, nevoile Armatei Române vor „merge mai departe”. „Eu mă aștept ca nevoile Armatei Române, care sunt aceleași indiferent de cine va fi ministru, să meargă mai departe. Am pornit un program istoric de modernizare și de înzestrare a Armatei Române în doar câteva luni și este ceea ce Armata Română are mare nevoie”, a declarat Radu Miruță. Potrivit lui Miruță, în prezent sunt în derulare 69 de contracte de înzestrare a Armatei Române, iar 23 dintre acestea au fost pornite, lucrate și finalizate în perioada în care a ocupat funcția la Ministerul Apărării. CITEȘTE AICI DECLARAȚIILE COMPLETE UPDATE 17:15: Radu Miruță, aviz nefavorabil Radu Miruță, propus pentru funcția de ministru al Apărării, a primit aviz nefavorabil în comisiile parlamentare, cu 17 voturi pentru și 21 împotrivă. UPDATE 17:05: Cătălin Drulă, audiat în acest moment A început audierea lui Cătălin Drulă, propus pentru funcția de ministru al Transporturilor, în timp ce audierea lui Radu Miruță, propus la Apărare, continuă. Tanczos Barna, aviz favorabil la audieri. Ministrul propus pentru Agricultură: Am acceptat pentru că așa a fost decizia în partid Tanczos Barna, ministrul propus pentru a prelua portofoliul de la Agricultură, a fost audiat luni, 28 septembrie, în comisia de specialitate din Parlament. Printre întrebările adresate de parlamentari s-a numărat și cea despre motivul pentru care a acceptat acest post din executiv. „Asta a fost decizia politică la UDMR. Din acest punct de vedere, sunt un soldat disciplinat și când sunt interimar. Sincer, a fost o ocazie bună și pentru mine pentru a mai face odată un inventar, de a face un inventar la nivelul ministerului, care sunt lucrurile care merg, de a face un inventar în ceea ce privește lucrurile pe care împreună cu această comisie trebuie să le punem în practică”, a răspuns Tanczos Barna, în comisia de audiere din Parlament. Tanczos Barna a ocupat de-a lungul timpului mai multe funcții în executiv. În prezent, el este vicepremier în guvernul interimar condus de Ilie Bolojan și ministru al Agriculturii din luna mai, după ce PSD a ieșit de la guvernare, iar miniștrii pe care îi aveau în executiv și-au dat și ei demisia. Kelemen Hunor, despre votul pentru Guvernul Mureșan: Nu avem 233 de voturi. După 5 luni de zile este inadmisibil să nu avem un guvern Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, în ziua în care au loc audierile miniștrilor propuși în Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, că miercuri ar trebui să aibă loc votul de învestitură. „Miercuri am dori să fie un vot pentru a învesti acest guvern, Guvernul Mureșan, dar sigur, astăzi încă nu putem spune că suntem pe drumul cel bun. Adică nu avem 233 de voturi dacă luăm în calcul anunțurile oficiale ale liderilor din Parlament”, a declarat Kelemen Hunor. Întrebat despre refuzul AUR de a participa la negocieri și despre faptul că PSD a anunțat că nu va vota Guvernul Mureșan, liderul UDMR a spus că explicațiile le revin liderilor partidelor. „Trebuie să-i întrebați pe cei de la PSD, nu vreau să comentez deciziile unora sau altora, dar după 5 luni sau aproape 5 luni de zile este inadmisibil să nu avem un guvern. Noi facem tot ce ține de noi, de această coaliție sau ce a mai rămas din vechea coaliție, PNL, USR și noi, să avem voturile necesare”, a spus președintele UDMR. Un parlamentar AUR, „rătăcit” la audierile miniștrilor. De ce a venit în Parlament, contrar deciziei din partid Cătălin Silegeanu, senator AUR, s-a prezentat la audierea lui Sebastian Burduja, ministrul propus pentru Energie. Prezența parlamentarului a fost însă una contrară deciziei partidului. „Am alegătorii în spate și simt că este responsabilitatea mea să vin aici”, a motivat Cătălin Silegeanu. Senatorul AUR, prezent în sală încă de la prima audiere din Parlament, spune că și-a informat partidul, însă aceștia nu au reacționat. De asemenea, el a mai spus că nu are în plan să părăsească partidul, chiar dacă, de această dată, a făcut notă discordantă.

UPDATE 16:10: Radu Miruță, audiat în acest moment

La această oră are loc, în Parlament, audierea lui Radu Miruță, propus pentru funcția de ministru al Apărării în Guvernul Mureșan. Audierile miniștrilor propuși pentru viitorul Cabinet se desfășoară în comisiile parlamentare de specialitate, înaintea votului de învestitură din plen.

UPDATE 16:00: Tanczos Barna, aviz favorabil

Tanczos Barna, propus pentru funcția de vicepremier și ministru al Agriculturii în Guvernul Mureșan, a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare de specialitate, cu 20 de voturi pentru, 17 abțineri și un vot împotrivă.

Burduja, după audierea din Parlament: „Cel mai important examen de azi nu a fost în fața comisiei, ci prin ceea ce am spus în fața românilor”

Sebastian Burduja, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Guvernul Mureșan, a declarat după audierea din Parlament că „cel mai important examen de azi” nu a fost cel în fața comisiei, ci mesajul transmis românilor.

„Cred că cel mai important examen de azi nu a fost în fața comisiei, ci prin ceea ce am spus în fața românilor. De aceea am început fiind și primul ministru audiat și vreau să-mi prezint scuzele față de români, pentru că în toate aceste luni de zile nu am reușit cu toții, indiferent de partid, să găsim o soluție pentru a le face viața mai bună. Ei s-au săturat de aceste certuri pe scaune, pe fotolii. E adevărat că nu Partidul Național Liberal și-a dărmat propriul guvern, alții au făcut-o, dar finalmente răspunderea este comună pentru toate forțele politice. Și mi se pare de bun simț să răspundem românilor că ne pare rău și că avem de făcut lucrurile mult mai bine pe viitor”, a spus Burduja.

Întrebat dacă Guvernul ia în calcul o reducere a accizei și pentru benzină, după măsurile aplicate în cazul motorinei, Burduja a spus că soluțiile trebuie să fie „țintite”.

„Nu am fost audiat pentru poziția de ministru al finanțelor, dar cred că orice guvern va veni, având în vedere evoluții internaționale, va sta la masă și va găsi soluții pentru români, dar repet, mai ales soluții țintite, cum avem pentru fermieri, pentru transportatori și poate trebuie optimizate în contextul noilor evoluții, cum avem acciza dinamică pe care domnul ministru Nazară corect a introdus-o și care totuși a temperat creșterile de preț, chiar dacă, pentru mulți români, prețurile actuale sunt împovărătoare și la fel și pentru mediul de afaceri”, a afirmat ministrul propus.

Burduja, despre prețul gazelor: „Nu totul depinde de un ministru sau de un guvern al României”

În ceea ce privește plafonarea prețului gazelor naturale, Burduja a spus că, în prezent, prețul gazului nu este plafonat, ci stabilit pe baza unei formule.

„În prezent, prețul gazului nu este plafonat. El este setat după o formulă în care, teoretic, rămâne în anumite marge, dar să știți că nu există furnizori de gaz care pot cumpăra doar la 110 lei gazul, pentru că există volume de echilibrare, există tranzacții de pe zi pe alta și așa mai departe. Trebuie urmărită evoluția în următoarele luni. Vorbim de luna martie, anul viitor, vorbim de conflictul din Orientul Mijlociu, de aceste tensiuni care au dus la aceste explozii de preț”, a spus Burduja.

„Și e corect să le spunem românilor că nu totul depinde de un ministru sau de un guvern al României. Pentru că eu cred că ani de zile, și deja românii nu mai pot fi păcăliți, s-au întâlnit cu diverși miniștri, prim-miniștri și alții așa-ziși lideri, care le-au spus, o să fie bine, ne ocupăm noi, stăm în pixul meu. Nu e felul meu și nu o să fac asta niciodată”, a declarat Sebastian Burduja.

UPDATE 15:15: A început audierea lui Tanczos Barna

A început audierea lui Tanczos Barna, propus pentru funcția de vicepremier și ministru al Agriculturii în Guvernul Mureșan.

UPDATE: Aviz nefavorabil pentru Burduja

Sebastian Burduja, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Guvernul Mureșan, a primit aviz nefavorabil în comisiile parlamentare de specialitate, cu 34 de voturi împotrivă, 24 pentru și 5 abțineri.

UPDATE: Burduja, primul audiat

Sebastian Burduja, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Guvernul Mureșan, este primul ministru audiat în Parlament, începând cu ora 14:00.

UPDATE: Siegfried Mureșan a criticat deciza PSD de a nu susține Guvernul

„Au luat această decizie, în unanimitate, astăzi, după o ședință de câteva minute, fără a analiza serios programul de guvernare. PSD-ul azi a dovedit din nou că pune partidul înaintea țării”, a reacționat Siegfried Mureșan, luni, după aflarea poziției social-democrate față de propunerea sa de guvern.

UPDATE: Peiu, critici la adresa planului de guveranre: „Un program imprecis și ambiguu”

„Cât va fi creșterea economică? O chestiune esențială. Cât va fi rata inflației? Cât va fi cursul mediu de schimb? Cât va fi deficitul bugetar? Cât vor fi salariul minim pe economie și salariul mediu pe economie? Cât va fi pensia minimă? Și cât va fi valoarea punctului de referință? Eu vreau să vă atrag atenția că este primul program de guvernare care nu conține aceste date. Nu mai există în istoria României de după 1990 un program de guvernare fără aceste date precise”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

UPDATE: USR contiună negocierile până miercuri

Senatorul USR Sorin Șipoș a anunțat că partidele care susțin Guvernul Mureșan vor contiua negoicerile până la votul de învestitură de miercuri.

„Considerăm că încă mai este timp pentru a putea să strângem cele 233 de voturi, pe care, cu siguranță că astăzi nu le avem. Domnul Mureșan negociază și sperăm că o să aibă această întâlnire. Și, repet, până la momentul votului se poate întâmpla orice”, a declarat liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș.

UPDATE: PSD nu va vota guvernul propus de Mureșan

„Nu vom vota guvernul Bolojan de rit nou. Se cheamă Mureșan. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament”, a declarat Sorin Grindeanu.

UPDATE: Mureșan i-a trimis lui Sorin Grindeanu un document care compară planul său de guveranre cu propunerile PSD

„L-am contactat din nou în această dimineață pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. I-am transmis documentul. Documentul arată că, dacă PSD va vota Guvernul, îl va vota pe criterii obiective. Dacă va vota împotrivă, o va face strict pe criterii subiective”, a declarat Siegfried Mureșan.

UPDATE: AUR boicotează audierile

„În ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-ați acordat-o și să votăm un guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un Guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o”, a spus Simion, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Audierile se vor desfășura pe parcursul zilelor de luni, de la 14:00 la 20:00 și marți, de la 10:00, la 20:00.

Programul zilei de luni

Primul va fi Sebastian Burduja (PNL), propus pentru Ministerul Energiei. Liberalul a mai ocupat portofoliul Energiei în perioada 2023-2025, iar Mureșan a declarat: „Obiectivul la Ministerul Energiei este foarte clar: să reducem prețul energiei pentru români”.

De la ora 15:00 va fi audiat Tanczos Barna (UDMR), propus vicepremier și ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Tanczos a fost ministru al Mediului, ministru al Finanțelor și vicepremier și de la retragerea PSD din coaliție, a gestionat interimar și Agricultura.

De la ora 16:00 va fi audiat Radu Miruță (USR) propus vicepremier și ministru al Apărării Naționale. Acesta a ocupat și funcția de ministru al Economiei, însă a trecut la Apărare, după demisia lui Ionuț Moșteanu, din toamna anului trecut.

De la ora 17:00 este programată audierea lui Cătălin Drulă (USR), propus pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Drulă a mai deținut portofoliul în perioada 2020-2021.

La ora 18:00 va fi audiat Alexandru Nazare, propus ministru al Finanțelor. Acesta a mai ocupat portofoliul, iar Mureșan l-a prezentat drept un „factor de încredere” pentru partenerii financiari, investitori și partenerii internaționali ai României.

De la ora 19:00, va fi audiat Irineu Darău (USR), propus ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Darău l-a înlocuit pe Miriuță la acest minister.

Programul zilei de marți

Marți, 29 septembrie, audierile vor începe la ora 10:00 și sunt programate până la ora 20:00.

Primul candidat audiat va fi Mircea Abrudean (PNL), propus vicepremier și ministru al Afacerilor Interne. Abrudean a fost anterior Secretar General al Guvernului și președintele Senatului.

De la 11:00 va urma Dragoș Pîslaru (PNL), propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acesta a deținut aceeași funcție în cabinetul Bolojan, a fost europarlamentar și ministru al Muncii în Guvernul Cioloș.

La 12:00 va fi audierea Ralucăi Turcan (PNL), propusă ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Turcan a mai condus mininsterul în perioada 2020-2021.

De la 13:00 va avea loc audierea Oanei Gheorghiu (PNL), propusă la ministerul Sănătății. Oana Gheorghiu a făcut pasul în politică anul trecut când a preluat funcția de vicepremier pentru reforma companiilor de stat.

La 14:00 va fi audiat Oana Țoiu (USR), propunerea pentru Ministerul Afacerilor Externe.

Andrea Chiș (independentă) este programată pentru audierea de la ora 15:00, pentru funcția de ministru al Justiției. Este un judecător cu peste 25 de ani de experiență la Judecătoria Cluj, Tribunalul Cluj și Curtea de Apel Cluj. Chiș a fost membru al CSM în perioada 2017-2023

La 16:00 va fi audiat Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR), propus ministru al Culturii. Acesta este secretar de stat în aceeași instituție.

Mihai Dimian, propunerea de ministru al Educației și Cercetării va fi audiat de la 17:00. Acesta a fost rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și prorector responsabil de activitatea de cercetare înainte de nominalizarea sa pentru funcția de ministru.

Cseke Attila (UDMR) a fost propus să continue la Ministerul Dezvoltării și Dezvoltării va fi audiat de la 18:00.

De la 19:00, Diana Buzoianu (USR), propunerea pentru Ministerul Mediului va fi audiată.

Audieri prelungite la cererea premierului desemnat

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a cerut Parlamentului ca fiecare ministru propus să fie audiat timp de 60 de minute în comisiile de specialitate, argumentând că intervalul de 30 de minute folosit anterior este insuficient pentru o discuție serioasă.

„Dorim ca parlamentarii de la toate partidele să poată adresa întrebări, să aibă o discuție serioasă cu miniștrii”, a declarat Mureșan.

Votul de învestitură

Votul de învestitură urmează să fie dat de Senat și Camera Deputaților miercuri, într-o ședință programată pentru ora 13:00. Pentru a trece de testul Parlamentului, Mureșan trebuie să adunde cel puțin 233 de voturi, însă, PNL, USR și UDMR însumează doar aproximativ 170 de voturi, cu mult sub pragul necesar.

Executivul nu are șanse de a fi învestit, întruct nici PSD, nici AUR nu vor acorda votul de încredere.

Dacă Guvernul Mureșan va fi respins de Parlament, se deschide posibilitatea organizării de alegeri anticipate, întruct ar fi al doilea executiv respins de legislativ.