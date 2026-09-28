Mureșan vrea o întâlnire cu Grindeanu: Voi fi mâine, începând cu primele ore ale dimineții, în Parlament

Siegfried Mureșan a declarat luni seară la TVR1 că este dispus să aibă o întâlnire cu președintele PSD Sorin Grindeanu, dacă și acesta își dorește o discuție despre programul de guvernare.

„Am disponibilitate totală de dialog și am transmis asta președintelui Grindeanu în această dimineață, deci dacă domnia s-a dorește să discutăm despre programul de guvernare, despre perioada guvernării, despre colaborarea parlamentară, putem face acest lucru oricând dorește, oricând înainte de miercuri”, a afirmat prim-ministrul desemnat.

Mureșan a precizat însă că nu va merge la sediul PSD, iar întâlnirea cu Grindeanu, dacă aceasta va avea loc, trebuie să se desfășoare la Parlament.

„E firesc să ne întâlnim în Parlamentul României…Am spus că nu aș dori să-i reproșez neapărat domniei sale faptul că nu ne-am văzut. Dar o să mai încerc să am și în cursul zilei de mâine o discuție cu domnia sa. Voi fi mâine începând cu primelor ale dimineții în Parlament și voi încerca să mai avem încă un contact, să mai avem o discuție mâine, fiindcă realmente cred că PSD-ul are acum o ultimă șansă să convingă oamenii că mai are o fărâmă de pro-europenism și că nu este complet pierdut pentru forțele pro-europene din România. Chiar cred că oamenii se vor uita cu mare atenție, miercuri, la votul din plen și vor ține minte cum a votat fiecare partid, miercuri”, a mai spus Siegfried Mureșan.