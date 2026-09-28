Bogdan Ivan răspunde acuzațiilor privind influența americană în dărâmarea Guvernului Bolojan: Minciunile au picioare scurte

Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei din Guvernul Bolojan, critică dur acuzațiile aduse PSD potrivit cărora ar fi colaborat cu oficiali americani pentru a da jos Guvernul Bolojan. Deputatul PSD spune că informațiile obținute de Wall Street Journal nu sunt adevărate.

„Minciunile au picioare scurte. Ale lor nici măcar 24 de ore n-au rezistat. Rând pe rând, faptele încep să demonteze povestea pe care unii au împins-o cu o disperare greu de explicat altfel decât prin interes politic. Nu i-a interesat adevărul. Nu i-a interesat că aruncă România într-o poveste toxică despre relația cu Statele Unite. Important era să existe un vinovat și, dacă se putea, să fiu eu cu Sorin Grindeanu”, a transmis fostul ministru PSD, într-o postare pe Facebook.

Ce argumente pune pe masă PSD

Bogdan Ivan își argumentează poziția, publicând atât răspunsul ROMGAZ, cât și reacția oficială a Guvernului Elen.

„ROMGAZ: “niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni asupra conducerii companiei pentru încheierea vreunui contract de cumpărare sau vânzare de gaze, indiferent de sursă.” Deci inclusiv LNG. […] Guvernul Greciei: „Nu s-a pus niciodată problema unei amenințări la adresa Guvernului grec.” […] Ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg: SUA au „deplină încredere în democrația din România”, iar situația politică internă este una pe care România trebuie să o rezolve singură”, a mai precizat Bogdan Ivan.

Grindeanu: „Cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace”

Și Sorin Grindeanu, președintele PSD, a reacționat luni pe acest subiect. Șeful PSD a fost critic la adresa acuzațiilor primite, însă le-a negat în totalitate.

„Restul e un spectacol la care măscărici, așa cum am spus, dincolo de încercarea de distrugere a relațiilor cu Statele Unite ale Americii, încearcă să-i creeze o aură lui Ilie Bolojan. Nu. Pe Ilie Bolojan l-au dat jos românii și bine au făcut. Nu l-au dat nici americanii, nici rușii, nici bubulii, nici iluminații, ci românii”, a declarat liderul PSD.

Dezvăluirile Wall Street Journal despre căderea Guvernului din România

În urma relatărilor făcute de jurnaliștii de la Wall Street Journal, Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan sunt acuzați de trădare, după ce Ambasadoarea SUA în Grecia, o apropiată a lui Donald Trump, a declarat că SUA ar fi fost implicată în demiterea guvernului Ilie Bolojan.