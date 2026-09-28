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Sorin Grindeanu, atac dur după audierea lui Radu Miruță: Nu suntem într-o țară din America de Sud

Sorin Grindeanu, președintele PSD, l-a criticat luni pe Radu Miruță pentru faptul că a venit însoțit de trei generali ai Armatei Române la audierile miniștrilor din comisiile parlamentare.
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Coralia Frigea
28 sept. 2026, 21:59, Politic
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Sorin Grindeanu, președintele PSD, l-a criticat dur luni pe Radu Miruță, ministrul propus pentru a prelua portofoliul de la Apărare. Șeful social-democraților nu este de acord cu modul în care s-a prezentat ministrul la audieri, și anume însoțit de trei generali ai Armatei Române.

„E o imagine care își are loc, probabil își avea loc în perioada în care în America Centrală sau America de Sud erau hunte militare sau în unele țări din Africa, așa cum sunt acum. Nu e cazul României. Nu mi-a plăcut”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o emisiune la România TV.

Grindeanu, despre Miruță: „Habar n-are de domeniu”

Președintele PSD îl mai acuză pe Radu Miruță că ar fi chemat cei trei generali drept „scut” împotriva atacurilor politice, demersuri obișnuite de altfel în comisiile pentru audierile miniștrilor.

„Habar n-are de domeniu și i-a luat pe acei domni lângă, fiindcă înțeleg că în stânga era generalul Pleșa, dacă nu mă înșel, care e cel care a negociat și care a semnat toate contractele pe SAFE în partea cealaltă… Omul cred că s-a ocupat în acest mandat doar de imagine și chiar nu știe”, a mai spus Grindeanu.

Radu Miruță nu ar fi la primul mandat de ministru al Apărării. El se ocupă de acest portofoliu, acum din postura de interimar, din decembrie 2025, atunci când colegul său, Ionuț Moșteanu, a plecat din funcție.

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