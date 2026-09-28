Sorin Grindeanu: Siegfried Mureșan nu m-a sunat. Cu un minut înainte de Consiliul Politic Național, mi-a trimis un WhatsApp

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, la România TV, că premierul desemnat Siegfried Mureșan nu l-a sunat astăzi pentru a discuta despre formarea Guvernului, deși PSD este una dintre formațiunile de la care acesta își dorește să obțină voturi pentru învestire.

Sorin Grindeanu a spus că Siegfried Mureșan i-a trimis, cu un minut înainte de ședința Consiliului Politic Național al PSD, un mesaj pe WhatsApp cu programul de guvernare.

„Acest domn din prima zi sau din prima oră după ce a spus da, a continuat să ne atace în același ritm în care a făcut-o peste vară. Eu l-am invitat la modul cel mai politicos. Să vină să avem o discuție pe argumente. Să discutăm despre situația economică a României. Să discutăm despre sănătate. Să discutăm despre educație. Să discutăm despre pensii. Să discutăm despre autostrăzi. Discutăm despre toate lucrurile. Am avut o echipă pregătită să avem o discuție pe argumente. A fugit. Din joia trecută de când a fost nominalizat. Dânsul voia să aibă voturile PSD. Și atunci îmi dați dreptate când vă spun că n-a dorit nicio secundă să fie prim-ministru. Nu face decât să ne pierdem timpul. Această propunere a fost neserioasă de la început”, a declarat liderul PSD.

Liderul PSD a declarat că „această propunere, a PNL-ului și a USR-ului, ne-a făcut să pierdem timpul. Dar miercuri, toată această mascaradă din punctul meu de vedere se va încheia, pentru că acest guvern nu va trece”.

Grindeanu: „Nu. Cu un minut înainte de a avea Consiliul Politic Național, mi-a trimis un WhatsApp”

Întrebat despre informațiile potrivit cărora Siegfried Mureșan l-ar fi sunat și ar fi avut o discuție cu el privind Guvernul, Sorin Grindeanu a negat că a vorbit luni cu premierul desemnat.

„Nu. Cu un minut înainte de a avea Consiliul Politic Național, mi-a trimis un WhatsApp cu programul de guvernare. Eu n-am vorbit astăzi cu Siegfried Mureșan. Dar nu vi se pare totuși o lipsă de respect aceasta când noi cerem programul de guvernare, tu vrei voturile PSD și cu un minut înainte de a intra în Consiliul Politic Național ne trimiți la mișto acest program de guvernare sperând că ce?”, a spus Grindeanu.