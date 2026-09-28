Sorin Grindeanu: Siegfried Mureșan nu m-a sunat. Cu un minut înainte de Consiliul Politic Național, mi-a trimis un WhatsApp

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, la România TV, că premierul desemnat Siegfried Mureșan nu l-a sunat astăzi pentru a discuta despre formarea Guvernului, deși PSD este una dintre formațiunile de la care acesta își dorește să obțină voturi pentru învestire.
Sorin Grindeanu a spus că Siegfried Mureșan i-a trimis, cu un minut înainte de ședința Consiliului Politic Național al PSD, un mesaj pe WhatsApp cu programul de guvernare.
„Acest domn din prima zi sau din prima oră după ce a spus da, a continuat să ne atace în același ritm în care a făcut-o peste vară. Eu l-am invitat la modul cel mai politicos. Să vină să avem o discuție pe argumente. Să discutăm despre situația economică a României. Să discutăm despre sănătate. Să discutăm despre educație. Să discutăm despre pensii. Să discutăm despre autostrăzi. Discutăm despre toate lucrurile. Am avut o echipă pregătită să avem o discuție pe argumente. A fugit. Din joia trecută de când a fost nominalizat. Dânsul voia să aibă voturile PSD. Și atunci îmi dați dreptate când vă spun că n-a dorit nicio secundă să fie prim-ministru. Nu face decât să ne pierdem timpul. Această propunere a fost neserioasă de la început”, a declarat liderul PSD.
Liderul PSD a declarat că „această propunere, a PNL-ului și a USR-ului, ne-a făcut să pierdem timpul. Dar miercuri, toată această mascaradă din punctul meu de vedere se va încheia, pentru că acest guvern nu va trece”.
Întrebat despre informațiile potrivit cărora Siegfried Mureșan l-ar fi sunat și ar fi avut o discuție cu el privind Guvernul, Sorin Grindeanu a negat că a vorbit luni cu premierul desemnat.
„Nu. Cu un minut înainte de a avea Consiliul Politic Național, mi-a trimis un WhatsApp cu programul de guvernare. Eu n-am vorbit astăzi cu Siegfried Mureșan. Dar nu vi se pare totuși o lipsă de respect aceasta când noi cerem programul de guvernare, tu vrei voturile PSD și cu un minut înainte de a intra în Consiliul Politic Național ne trimiți la mișto acest program de guvernare sperând că ce?”, a spus Grindeanu.