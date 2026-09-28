Roxana Mînzatu anunță lansarea Coaliției europene pentru alfabetizare: Rezultatele PISA din 2025 ne arată cât de gravă este situația

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat, luni, lansarea Coaliției europene pentru alfabetizare, inițiativă care urmărește să găsească soluții pentru îmbunătățirea competențelor de citire, scriere și înțelegere a informațiilor.

„Am lansat Coaliția europeană pentru alfabetizare. Unul din trei tineri de 15 ani din Uniunea Europeană reuşeşte cu greu să înţeleagă un text simplu atunci când îl citeşte. Rezultatele evaluării PISA din 2025 ne arată cât de gravă este situaţia”, a scris, luni, pe Facebook, Roxana Mînzatu, comisar european din partea României.

Potrivit vicepreședintelui executiv al CE, nivelul scăzut al acestor competențe are efecte asupra mai multor aspecte ale vieții, de la educație și accesul la un loc de muncă până la activitățile de zi cu zi.

Capacităţile reduse identificate prin PISA „dăunează în diferite moduri procesului de învăţare, gasirii unui loc de muncă sau a unui rol antreprenorial, chiar îndeplinirii celor mai banale demersuri cetăţeneşti”, a transmis Mînzatu.

„Transformările rapide aduse de utilizarea inteligenţei artificiale în tot mai multe aspecte ale vieţii oamenilor impun ca aceştia să aibă competenţe de bază şi o gândire critică solidă. Lansarea Coaliţiei europeană pentru alfabetizare, ca parte a Uniunii Competenţelor, a reunit la Bruxelles profesori, bibliotecari, editori, cercetători, organizaţii şi autorităţi din domeniu pentru a identifica împreună soluţii bazate pe dovezi, exemple şi experienţe locale şi naţionale”, a mai scris Roxana Mînzatu.

Ce urmărește Coaliția europeană pentru alfabetizare

Roxana Mînzatu a explicat că inițiativa urmărește, printre altele, acordarea unui sprijin mai bine direcționat pentru profesori și educatori, încă din primii ani de predare, astfel încât aceștia să poată folosi metode pentru citire și scriere care au rezultate demonstrate.

Un alt obiectiv este cooperarea dintre școli, biblioteci și familiile din comunitate, pentru încurajarea lecturii.

Coaliția își propune și să contribuie la dezvoltarea capacității elevilor și adulților de a înțelege și evalua informațiile disponibile online, inclusiv de a recunoaște dezinformarea.

Măsura este deschisă celor care vor să contribuie, de la profesori și părinți până la angajatori, școli, organizații neguvernamentale, universități, instituții publice și grupuri de presă sau media.

„Invit şcolile, bibliotecile şi organizaţiile din România să se alăture”, a transmis Mînzatu.

România, sub media OCDE la toate cele trei domenii evaluate

Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au obținut rezultate sub media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) la Matematică, Lectură și Științe.

Ministerul Educației a transmis că rezultatele la Științe și Matematică sunt apropiate de cele din 2022, ceea ce demonstrează o evoluție relativ stabilă. În cazul lecturii, însă, se înregistrează o scădere de 16 puncte.

Datele publicate arată că 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență, nivelul 2, la Matematică, 52% la Lectură și 54% la Științe.

Prin comparație, mediile pentru țările membre OCDE sunt de 65% la Matematică, 69% la Lectură și 74% la Științe.