Un al doilea avocat al Departamentului de Justiție al SUA pleacă din ancheta privind presupusa conspirație împotriva lui Trump

Kurt Olsen, care s-a alăturat Departamentului de Justiție în această primăvară, după ce a lucrat la Casa Albă, a decis să plece din ancheta desfășurată în Florida, potrivit celor două surse. O a treia sursă a declarat însă că Olsen continuă să lucreze pentru Departamentul de Justiție.

Ancheta privind Trump pierde un al doilea avocat

Plecarea lui Olsen are loc la puțin peste două săptămâni după demisia lui Joseph diGenova, oficialul care coordona ancheta. DiGenova a părăsit investigația după neînțelegeri cu conducerea Departamentului de Justiție. Una dintre sursele citate de Reuters a spus că Olsen devenise dezamăgit de situația anchetei după plecarea lui diGenova.

Investigația este desfășurată de Biroul procurorului federal din Miami și urmărește să stabilească dacă Trump a fost victima unei conspirații criminale în care ar fi fost implicați foști oficiali federali din domeniul aplicării legii și al serviciilor de informații.

Ancheta analizează inclusiv evaluarea serviciilor de informații americane potrivit căreia Rusia a încercat să sprijine campania republicanului Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2016. De asemenea, sunt investigate acțiunile care au vizat documentele clasificate găsite la reședința lui Trump din Mar-a-Lago după încheierea primului său mandat.

Ancheta privind Trump îl vizează și pe fostul director CIA John Brennan

La începutul acestei luni, Olsen a condus o discuție cu avocații fostului director al CIA John Brennan, care a ocupat funcția în timpul administrației democrate conduse de Barack Obama.

Potrivit documentelor depuse în instanță, Brennan a fost informat că este vizat de anchetă. Procurorii investighează declarațiile sale referitoare la evaluarea serviciilor de informații privind implicarea Rusiei în alegerile din 2016. Brennan a negat acuzațiile formulate împotriva sa.

Ancheta din Florida a mai trecut printr-o schimbare importantă în aprilie, când procurorul specializat în securitate națională Maria Medetis Long s-a retras după ce și-a exprimat îngrijorarea cu privire la direcția investigației. Ulterior, diGenova a preluat conducerea operațiunilor.

Kurt Olsen a susținut anterior afirmațiile lui Trump despre alegerile din 2020

Înainte de a ajunge la Departamentul de Justiție, Olsen a lucrat la Casa Albă ca oficial responsabil de securitatea alegerilor. În calitate de avocat privat, el a susținut eforturile de promovare a afirmațiilor false potrivit cărora alegerile prezidențiale din 2020 ar fi fost afectate de fraude extinse.

Ulterior, Olsen s-a alăturat Departamentului de Justiție și a participat la ancheta din Florida privind presupusa conspirație împotriva lui Trump.

Până în prezent, ancheta nu a dus la inculpări, iar plecarea succesivă a unor procurori implicați în investigație a atras atenția asupra modului în care aceasta este gestionată.