15 state din SUA dau în judecată autoritatea aviatică pentru regulile privind livrările cu drone

Statele, printre care California, New York și Michigan, susțin că FAA nu a respectat legislația deoarece nu a analizat suficient impactul pe care extinderea operațiunilor de livrare cu drone l-ar putea avea asupra mediului.

Statele americane contestă regulile FAA pentru livrările cu drone

Acțiunea în instanță a fost introdusă la Curtea de Apel a SUA pentru al Doilea Circuit. Statele reclamante susțin că autoritatea federală nu a evaluat în mod adecvat consecințele planurilor de extindere a serviciilor comerciale de livrare cu drone, scrie Reuters.

Potrivit documentelor depuse în instanță, FAA nu ar fi analizat suficient nici potențialele riscuri pentru siguranță asociate utilizării pe scară largă a dronelor pentru transportul coletelor.

Statele susțin că analiza autorității nu a abordat în mod corespunzător „potențialele riscuri pentru siguranță sau alte efecte asupra mediului”.

Livrările cu drone, în centrul unei dispute privind impactul asupra mediului

Contestația vizează planurile federale privind stabilirea unui cadru pentru operațiunile comerciale de livrare a coletelor cu drone. Extinderea acestor servicii ar putea permite utilizarea mai largă a aeronavelor fără pilot în transportul comenzilor către consumatori.

Statele reclamante consideră însă că dezvoltarea acestor operațiuni trebuie analizată și din perspectiva efectelor asupra mediului și a siguranței.

Procesul deschide o nouă dispută juridică privind modul în care autoritățile federale evaluează impactul noilor tehnologii de transport înainte de aprobarea unor operațiuni comerciale la scară largă.

FAA nu a oferit, în informațiile disponibile, detalii suplimentare despre contestația depusă de state.