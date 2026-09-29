15 state din SUA dau în judecată autoritatea aviatică pentru regulile privind livrările cu drone

Statele, printre care California, New York și Michigan, susțin că FAA nu a respectat legislația deoarece nu a analizat suficient impactul pe care extinderea operațiunilor de livrare cu drone l-ar putea avea asupra mediului.
Acțiunea în instanță a fost introdusă la Curtea de Apel a SUA pentru al Doilea Circuit. Statele reclamante susțin că autoritatea federală nu a evaluat în mod adecvat consecințele planurilor de extindere a serviciilor comerciale de livrare cu drone, scrie Reuters.
Potrivit documentelor depuse în instanță, FAA nu ar fi analizat suficient nici potențialele riscuri pentru siguranță asociate utilizării pe scară largă a dronelor pentru transportul coletelor.
Statele susțin că analiza autorității nu a abordat în mod corespunzător „potențialele riscuri pentru siguranță sau alte efecte asupra mediului”.
Contestația vizează planurile federale privind stabilirea unui cadru pentru operațiunile comerciale de livrare a coletelor cu drone. Extinderea acestor servicii ar putea permite utilizarea mai largă a aeronavelor fără pilot în transportul comenzilor către consumatori.
Statele reclamante consideră însă că dezvoltarea acestor operațiuni trebuie analizată și din perspectiva efectelor asupra mediului și a siguranței.
Procesul deschide o nouă dispută juridică privind modul în care autoritățile federale evaluează impactul noilor tehnologii de transport înainte de aprobarea unor operațiuni comerciale la scară largă.
FAA nu a oferit, în informațiile disponibile, detalii suplimentare despre contestația depusă de state.