Prima pagină » Știri externe » 15 state din SUA dau în judecată autoritatea aviatică pentru regulile privind livrările cu drone

15 state din SUA dau în judecată autoritatea aviatică pentru regulile privind livrările cu drone

Un grup format din 15 state americane și un comitat din Texas a dat în judecată luni Administrația Federală a Aviației (FAA), contestând analiza de mediu realizată în legătură cu planurile pentru extinderea livrărilor comerciale de colete cu drone.
15 state din SUA dau în judecată autoritatea aviatică pentru regulile privind livrările cu drone
Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
29 sept. 2026, 04:38, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Statele, printre care California, New York și Michigan, susțin că FAA nu a respectat legislația deoarece nu a analizat suficient impactul pe care extinderea operațiunilor de livrare cu drone l-ar putea avea asupra mediului.

Statele americane contestă regulile FAA pentru livrările cu drone

Acțiunea în instanță a fost introdusă la Curtea de Apel a SUA pentru al Doilea Circuit. Statele reclamante susțin că autoritatea federală nu a evaluat în mod adecvat consecințele planurilor de extindere a serviciilor comerciale de livrare cu drone, scrie Reuters.

Potrivit documentelor depuse în instanță, FAA nu ar fi analizat suficient nici potențialele riscuri pentru siguranță asociate utilizării pe scară largă a dronelor pentru transportul coletelor.

Statele susțin că analiza autorității nu a abordat în mod corespunzător „potențialele riscuri pentru siguranță sau alte efecte asupra mediului”.

Livrările cu drone, în centrul unei dispute privind impactul asupra mediului

Contestația vizează planurile federale privind stabilirea unui cadru pentru operațiunile comerciale de livrare a coletelor cu drone. Extinderea acestor servicii ar putea permite utilizarea mai largă a aeronavelor fără pilot în transportul comenzilor către consumatori.

Statele reclamante consideră însă că dezvoltarea acestor operațiuni trebuie analizată și din perspectiva efectelor asupra mediului și a siguranței.

Procesul deschide o nouă dispută juridică privind modul în care autoritățile federale evaluează impactul noilor tehnologii de transport înainte de aprobarea unor operațiuni comerciale la scară largă.

FAA nu a oferit, în informațiile disponibile, detalii suplimentare despre contestația depusă de state.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
GSP.ro
Crin Antonescu, dezlănțuit la adresa PNL: „Dorința de a fi acceptați ca buni useriști se manifestă cu zelul proaspeților convertiți”
Gandul
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
Aurul și argintul se prăbușesc pe piețele internaționale. Ce a declanșat scăderea metalelor prețioase
Libertatea
Cele mai nocive 5 alimente pentru sănătatea ficatului, potrivit nutriționiștilor
CSID
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor