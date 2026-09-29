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Protestele elevilor din Franța devin tot mai violente. Poliția a folosit gaze lacrimogene

Protestele elevilor de liceu s-au extins marți în mai multe orașe din Franța, unde au fost blocate intrările unor unități de învățământ, iar în anumite zone s-au produs confruntări cu forțele de ordine.
Protestele elevilor din Franța devin tot mai violente. Poliția a folosit gaze lacrimogene
Sursa foto: captură video X/Aprajita Nafs Nefes
Oana Antipa
29 sept. 2026, 14:33, Știri externe
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Tinerii reclamă, între altele, programele încărcate, clasele aglomerate, deficitul de profesori și condițiile din școli, relatează Euronews.

Mișcarea, începută săptămâna trecută în regiunea Île-de-France, s-a extins la Lille, Nantes, Rennes, Marseille, Bordeaux și Lyon, în contextul unei zile marcate și de proteste sindicale față de politica bugetară a guvernului condus de premierul Sébastien Lecornu.

Pubele incendiate și gaze lacrimogene la Lille

Unele dintre cele mai tensionate incidente au fost raportate în apropierea Liceului César Baggio din Lille. Elevi mascați au incendiat pubele, iar stații de autobuz și panouri publicitare au fost vandalizate.

Sticle, pietre și alte obiecte au fost aruncate în direcția forțelor de ordine, iar polițiștii au răspuns folosind gaze lacrimogene, potrivit relatărilor AFP.

La Nantes, zeci de pubele au fost folosite pentru blocarea accesului la Liceul Gabriel Guist’hau, în timp ce la Paris aproximativ 30 de elevi s-au aflat față în față cu forțele de ordine în apropierea Liceului Arago.

La Rennes, aproximativ 100 de elevi au participat la o acțiune tensionată în apropierea Liceului Bréquigny.

Elevii reclamă lipsa resurselor și programele încărcate

Protestatarii invocă probleme care țin direct de funcționarea școlilor: numărul elevilor din clase, deficitul de profesori, lipsa resurselor, orarele încărcate și temperaturile ridicate din sălile de curs după recentele valuri de căldură.

La Liceul Lamartine din Paris, aproximativ 80 de elevi s-au adunat în fața instituției. Printre mesajele afișate s-au numărat referiri la numărul mare de ore petrecute la școală și la programele care se întind de dimineața până seara.

Protestele elevilor coincid cu o mobilizare mai amplă a angajaților din sectorul public. Profesori, pompieri și alți funcționari au anunțat greve și manifestații, în timp ce peste 170 de proteste erau așteptate la nivel național. Transportul public a înregistrat însă perturbări limitate în prima parte a zilei.

180 de școli afectate cu o zi înainte

Tensiunile din sistemul de învățământ se manifestaseră deja luni. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că 180 de școli au fost afectate de acțiunile de protest și că au fost efectuate 164 de arestări.

Premierul Sébastien Lecornu a condamnat actele de violență produse în apropierea liceelor, apreciind că escaladarea manifestațiilor ar fi „iresponsabilă”. În același timp, el a afirmat că dificultățile cu care se confruntă liceele trebuie ascultate și abordate.

Protestele au loc pe fondul disputelor privind viitorul buget al Franței. Guvernul pregătește un program de economii de 54 de miliarde de euro, în condițiile în care încearcă să limiteze cheltuielile și deficitul bugetar. Sindicatele contestă măsurile și solicită, între altele, salarii mai mari și condiții de muncă mai bune pentru angajații din sectorul public.

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