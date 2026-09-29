Cel mai mare incendiu din Franța din ultimii 77 de ani, declarat stins. 42.000 de hectare au fost afectate

Flăcările au izbucnit în luna iulie, în apropierea localității Saumos, din departamentul Gironde, și au determinat evacuarea a aproximativ 224.000 de persoane. Focul a amenințat atât peninsula turistică Cap-Ferret, cât și zone aflate la periferia orașului Bordeaux, relatează Le Monde.

Peste 37.000 de hectare, distruse

Potrivit autorităților franceze, suprafața totală afectată de incendiu a ajuns la aproximativ 42.000 de hectare, dintre care 37.296 de hectare au fost distruse.

În ciuda dimensiunii incendiului și a numărului foarte mare de persoane evacuate, autoritățile nu au raportat victime.

Incendiul fusese adus sub control încă din 1 august, însă acest lucru nu a însemnat și stingerea sa completă. Focul a continuat să mocnească sub pământ timp de mai multe săptămâni, obligând echipele de intervenție să mențină supravegherea zonei.

Abia luni, 28 septembrie, autoritățile au putut declara oficial incendiul stins.

Peste 3.300 de pompieri au luptat cu flăcările

Amploarea incendiului a determinat una dintre cele mai mari mobilizări de forțe pentru stingerea unui incendiu din istoria modernă a protecției civile franceze.

Peste 3.300 de pompieri au participat la operațiunile desfășurate în Gironde.

Incendiul din această vară a fost cel mai mare înregistrat în Franța după catastrofa din 1949, produsă tot în aceeași regiune. Atunci, aproximativ 50.000 de hectare au fost afectate de foc.

Aproape 100.000 de hectare au ars în Franța în 2026

Incendiul din Gironde reprezintă o parte importantă din suprafața afectată de foc în Franța în acest an.

Potrivit datelor provizorii furnizate de autoritățile franceze, incendiile de vegetație au distrus aproximativ 98.000 de hectare pe teritoriul Franței în 2026. Este cel mai ridicat nivel înregistrat în țară după anul 1976.

Bilanțul incendiului din Gironde este cu atât mai important cu cât flăcările s-au apropiat de zone dens populate și de destinații turistice cunoscute. Evacuarea a aproximativ 224.000 de persoane a fost necesară pe parcursul crizei pentru protejarea populației din calea incendiului.

După mai mult de două luni de la izbucnirea focului și săptămâni în care focarele subterane au continuat să mocnească, autoritățile franceze consideră acum intervenția încheiată.