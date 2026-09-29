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Opoziția din Republica Moldova a inițiat procedura de suspendare a președintei Maia Sandu

Opoziția parlamentară din Republica Moldova a inițiat marți procedura de suspendare din funcție a președintei Maia Sandu. Demersul a fost anunțat de deputatul Ion Chicu, iar documentul a fost semnat de 46 de deputați și înregistrat la Secretariatul Parlamentului.
Opoziția din Republica Moldova a inițiat procedura de suspendare a președintei Maia Sandu
Sursa foto: captură video Facebook/Maia Sandu
Cosmin Pirv
29 sept. 2026, 11:53, Știri externe
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Opoziția o acuză pe Maia Sandu de încălcarea Constituției și a legilor, inclusiv de subminarea separației puterilor în stat, încălcarea obligației de imparțialitate politică și afectarea unor drepturi și libertăți.

„Constatăm degradarea semnificativă a situației generale din țară pe plan social, economic și politic, inclusiv în comparație cu situația de la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului din 8 iunie 2019. Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separației puterilor în stat și prin arogarea abuzivă de către președinte a competențelor celorlalte ramuri ale puterii de stat”, a declarat deputatul Ion Chicu într-o conferință de presă, citat de tv8.md.

Proiectul care o vizează pe președinta Maia Sandu urmează să fie examinat de Parlament, iar Biroul permanent va stabili data dezbaterii în plen.

Comisia Europeană a început să redirecționeze resurse interne către procesul de aderare al Republicii Moldova, în contextul în care ritmul reformelor de la Chișinău a depășit capacitatea departamentului de a ține pasul, a transmis Euronews în 10 septembrie.

„Bilanțul impresionant al Moldovei în ceea ce privește reformele pentru aderarea la UE dă roade. Am avut o discuție telefonică fructuoasă cu noul prim-ministru Vasile Tofan, în cadrul căreia am discutat următorii pași pe calea aderării Moldovei la UE”, este mesajul publicat pe X de către comisarul pentru extindere, Marta Kos.

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