Opoziția din Republica Moldova a inițiat procedura de suspendare a președintei Maia Sandu

Opoziția o acuză pe Maia Sandu de încălcarea Constituției și a legilor, inclusiv de subminarea separației puterilor în stat, încălcarea obligației de imparțialitate politică și afectarea unor drepturi și libertăți.
„Constatăm degradarea semnificativă a situației generale din țară pe plan social, economic și politic, inclusiv în comparație cu situația de la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului din 8 iunie 2019. Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separației puterilor în stat și prin arogarea abuzivă de către președinte a competențelor celorlalte ramuri ale puterii de stat”, a declarat deputatul Ion Chicu într-o conferință de presă, citat de tv8.md.
Proiectul care o vizează pe președinta Maia Sandu urmează să fie examinat de Parlament, iar Biroul permanent va stabili data dezbaterii în plen.
„Bilanțul impresionant al Moldovei în ceea ce privește reformele pentru aderarea la UE dă roade. Am avut o discuție telefonică fructuoasă cu noul prim-ministru Vasile Tofan, în cadrul căreia am discutat următorii pași pe calea aderării Moldovei la UE”, este mesajul publicat pe X de către comisarul pentru extindere, Marta Kos.