Opoziția din Republica Moldova a inițiat procedura de suspendare a președintei Maia Sandu

Opoziția o acuză pe Maia Sandu de încălcarea Constituției și a legilor, inclusiv de subminarea separației puterilor în stat, încălcarea obligației de imparțialitate politică și afectarea unor drepturi și libertăți.

„Constatăm degradarea semnificativă a situației generale din țară pe plan social, economic și politic, inclusiv în comparație cu situația de la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului din 8 iunie 2019. Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separației puterilor în stat și prin arogarea abuzivă de către președinte a competențelor celorlalte ramuri ale puterii de stat”, a declarat deputatul Ion Chicu într-o conferință de presă, citat de tv8.md.

Proiectul care o vizează pe președinta Maia Sandu urmează să fie examinat de Parlament, iar Biroul permanent va stabili data dezbaterii în plen.

Comisia Europeană a început să redirecționeze resurse interne către procesul de aderare al Republicii Moldova, în contextul în care ritmul reformelor de la Chișinău a depășit capacitatea departamentului de a ține pasul, a transmis Euronews în 10 septembrie.