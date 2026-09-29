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UE alocă încă 500 de milioane de euro pentru cercetare și inovare. Unde ajung banii

Comisia Europeană suplimentează cu 500 de milioane de euro bugetul programului Orizont Europa pentru perioada 2026-2027. Astfel, finanțarea totală pentru cei doi ani va ajunge la aproximativ 14,8 miliarde de euro.
UE alocă încă 500 de milioane de euro pentru cercetare și inovare. Unde ajung banii
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
29 sept. 2026, 15:02, Știri externe
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Bani în plus pentru cercetare și inovare

Suma suplimentară a fost alocată marți programului emblematic al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare. Odată cu suplimentarea bugetului, Comisia Europeană extinde și domeniul de aplicare al programului.

Vor fi lansate două noi cereri de propuneri transversale, care vizează provocări majore din cercetare și inovare.

Printre domeniile vizate se numără dezvoltarea unor platforme digitale bazate pe inteligență artificială pentru un sistem energetic european sigur, sustenabil și mai accesibil, precum și dezvoltarea competențelor pentru IMM-urile inovatoare.

Accent pe biodiversitate

Noile direcții de finanțare urmăresc și evaluarea beneficiilor și impactului industriilor curate și digitale asupra biodiversității, precum și accelerarea schimbărilor transformatoare pentru protejarea biodiversității.

Comisia Europeană a publicat marți și două rapoarte de monitorizare privind programul Orizont Europa.

Potrivit Comisiei, programul continuă să fie atractiv pentru cercetători, inovatori și companii din Europa și din afara Uniunii Europene.

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