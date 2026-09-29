Prima pagină » Life-Entertaiment » A murit academicianul Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române. „Lasă în urmă o moștenire deosebită”

A murit academicianul Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române. „Lasă în urmă o moștenire deosebită”

Academicianul Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române și una dintre personalitățile importante ale chimiei românești, a murit, a anunțat marți Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române. Cercetătorul a condus Academia Română între 2006 și 2014.
A murit academicianul Ionel Haiduc, fost președinte al Academiei Române. „Lasă în urmă o moștenire deosebită”
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Dan Horia Tautan
Oana Antipa
29 sept. 2026, 11:34, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Academia Română Filiala Cluj-Napoca anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a academicianului Ionel Haiduc, personalitate de referință a chimiei românești”, se arată în mesajul instituției, postat pe platforma Facebook.

A condus Academia Română timp de opt ani

Ionel Haiduc a fost președinte al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române în perioada 1995-2006, iar ulterior, timp de opt ani, între 2006 și 2014, a ocupat funcția de președinte al Academiei Române.

Membru titular al Academiei Române din 1991, Ionel Haiduc a avut o carieră îndelungată în cercetare și în învățământul universitar.

Reprezentanții Filialei Cluj-Napoca îl descriu drept „profesor și cercetător de prestigiu internațional”, subliniind contribuția sa la dezvoltarea mai multor direcții ale chimiei.

Printre domeniile sale de cercetare s-au numărat chimia ciclurilor anorganice, chimia compușilor organometalici ai metalelor netranziționale, liganzii organofosforici, compușii organometalici cu acțiune antitumorală și chimia supramoleculară.

Peste 350 de lucrări și nouă cărți

Activitatea științifică a academicianului Ionel Haiduc cuprinde peste 350 de lucrări publicate în reviste de specialitate, nouă cărți și numeroase contribuții în volume de profil, potrivit Academiei Române Filiala Cluj-Napoca.

Unul dintre volumele sale, „Supramolecular Organometallic Chemistry”, a fost publicat în 1999 și prefațat de Jean-Marie Lehn, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie. Potrivit instituției, prin această lucrare, Ionel Haiduc a contribuit „la deschiderea unei noi direcții de cercetare în domeniul chimiei supramoleculare”.

De-a lungul carierei universitare, acesta a pregătit generații de studenți și cercetători și a fost profesor invitat la universități din Europa, Asia, America de Nord și America de Sud.

Ionel Haiduc a fost, de asemenea, membru al Academia Europaea, al Academiei de Științe a Moldovei și al Academiei Maghiare de Științe. Mai multe universități din România i-au acordat titlul de Doctor Honoris Causa.

„Prin activitatea sa științifică, didactică și academică și prin contribuția sa la dezvoltarea și prestigiul Academiei Române și al Filialei Cluj-Napoca, academicianul Ionel Haiduc lasă în urmă o moștenire deosebită în cercetarea și cultura românească”, se mai arată în mesajul instituției.

Recomandarea video

Judecătoarea Laura Sarcină, care a obţinut suspendarea procedurii de selecție a judecătorului român la CJUE, propusă vicepreședinte a Curții de Apel Craiova, prin delegare
G4Media
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
GSP.ro
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, mesaj după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin
Gandul
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
Ciprian Ciucu, despre războiul politic din București: „Nu m-au lăsat să-mi organizez propria primărie. Și azi avem un serviciu care se cheamă «Euro 2020»”
Libertatea
Trei zodii care pot avea noroc la bani în octombrie 2026. Vin oportunități financiare majore
CSID
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor