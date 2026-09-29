Nicușor Dan merge în Cehia. Discuții despre războiul din Ucraina, economie și industria de apărare

Vizita va începe la Castelul Praga, unde Nicușor Dan va fi primit de Petr Pavel. Cei doi președinți vor susține o conferință de presă comună, potrivit Administrației Prezidențiale.

Ulterior, președintele României se va întâlni cu președintele Senatului Parlamentului Republicii Cehe, Miloš Vystrčil, la Palatul Waldstein, sediul Senatului ceh. La Camera Deputaților, Nicușor Dan va avea o întrevedere cu președintele acestei instituții, Tomio Okamura.

Vizita președintelui continuă la Vila Kramář, unde se va întâlni cu prim-ministrul Republicii Cehe, Andrej Babiš.

Seara, Nicușor Dan va merge la Ambasada României în Republica Cehă pentru o întâlnire cu reprezentanții comunității românești. Vizita se va încheia cu participarea la dineul oficial oferit de Petr Pavel și Prima Doamnă a Republicii Cehe, Eva Pavlová, la Castelul Praga.

Discuțiile vor viza cooperarea româno-cehă la nivel bilateral, european și aliat, cu accent pe securitatea Europei în contextul amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Pe agenda discuțiilor se află și teme europene, precum și dezvoltarea relațiilor economice și a investițiilor dintre România și Cehia, inclusiv în domeniul industriei de apărare.