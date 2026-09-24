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Un ceh a încercat să treacă granița cu o mașină de 622.000 de lei. Ce le-a spus bărbatul polițiștilor?

Un bărbat ceh de 41 de ani este cercetat de polițiști, după ce ar fi încercat să treacă Vama Rădăuți - Prut cu o mașină căutată de autoritățile din Cehia.
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Daiana Rob
24 sept. 2026, 11:57, Social
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„În data de 23 septembrie, în jurul orei 19:15, în Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți Prut, din cadrul ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pe sensul de ieșire din țară, un cetățean ceh, în vârstă de 41 de ani, care conducea un autoturism de lux, fabricat în anul 2023 și înmatriculat în Cehia”, transmite Poliția de Frontieră.

Polițiștii au făcut verificări și au constatat că mașina figurează în bazele de date ca fiind căutată pentru confiscare de către autoritățile cehe.

La verificări, bărbatul le-a spus polițiștilor că i-a împrumutat proprietarului mașinii o sumă importantă de bani și, întrucât nu a mai reușit să își recupereze banii, a luat autoturismul cu care s-a prezentat la control.

În cauză, colegii noștri efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de 622.000 de lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Mașină căutată în Germania, găsită la Constanța

Separat, joi, o altă mașină căutată, de această dată, în Germania, a fost găsită la Cernavodă, în curtea unui localnic.

„În data de 24.09.2026, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cernavodă în cooperare cu polițiști din cadrul Poliției Orașului Cernavodă au descoperit pe raza localității Cernavodă, un autoturism căutat de autoritățile germane, aflat în posesia unui cetățean român”, transmite Garda de Coastă.

În Germania, mașina figurează ca bun căutat în vederea confiscării.

Autoturismul, evaluat la 60.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

La fel ca și în cazul cetățeanului ceh, românul este cercetat pentru tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.

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