Dragoș Pîslaru: Decizia privind sesizarea CCR trebuie luată în Biroul Permanent Național al PNL

„Cred că e important însă să fie o decizie în Biroul Permanent Național pentru așa ceva. (…) Părerea mea este irelevantă în acest context, în condițiile în care decizia aparține partidului și conducerii partidului”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Declarația vine după ce deputatul PNL Alexandru Muraru a anunțat că liberalii iau în calcul sesizarea CCR în cazul în care Guvernul Mureșan este respins de Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate.

Pîslaru a susținut, de asemenea, că între PSD și AUR a existat o colaborare pentru respingerea Guvernului Mureșan.

„Recent vedem și imixtiuni externe în acest proces legat de torpilarea guvernului, pentru că nu ieșeau bani sau niște proiecte de infrastructură sau de achiziții nu ieșeau cum trebuie. Deci toate aceste elemente ne arată, de fapt, faptul că colaborarea între PSD și AUR nu este ceva întâmplător. A fost un lucru gândit”, a spus ministrul propus.

Întrebat despre posibilitatea ca unii parlamentari PSD să voteze Guvernul Mureșan, Pîslaru a spus că PSD se află într-o situație „mai delicată” și a susținut că respingerea Cabinetului ar menține instabilitatea politică.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan este programat să primească miercuri votul de învestitură în Parlament.

Dragoș Pîslaru (PNL), propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a primit aviz favorabil. Au fost înregistrate 13 voturi împotrivă, o abținere și 18 voturi pentru.