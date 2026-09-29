Audierile pentru Guvern. Siegfried Mureșan îi felicită pe miniștrii desemnați care au primit aviz nefavorabil: Prestație foarte bună

„Avem o echipă bine pregătită”

„Felicitări miniștrilor desemnați pentru prestațiile foarte bune de până acum la audierile din Parlamentul României”, a transmis premierul desemnat, pe Facebook.

Mureșan îi felicită atât pe candidații care au primit aviz favorabil, cât și pe cei care au primit aviz negativ, despre care spune că au avut „o prestație foarte bună”, dar au fost respinși „pe criterii politice”.

„Audierile de până acum confirmă că avem o echipă bine pregătită, capabilă să guverneze din prima zi în beneficiul oamenilor”, a mai scris Mureșan.

Acesta afirmă că toți miniștrii desemnați au demonstrat că sunt bine pregătiți și că vor lucra pentru modernizarea României.

„Toți miniștrii au dovedit că sunt bine pregătiți și că vor lucra pentru modernizarea României. Le urez mult succes colegilor care urmează să fie audiați!”, a încheiat Siegfried Mureșan.

Patru avize favorabile și patru nefavorabile

Luni, în prima zi de audieri, Sebastian Burduja, propus pentru Ministerul Energiei, Radu Miruță, propus pentru Ministerul Apărării, Cătălin Drulă, propus pentru Ministerul Transporturilor, și Irineu Darău, propus pentru Ministerul Economiei, au primit avize negative.

Burduja a primit 34 de voturi împotrivă, 24 pentru și cinci abțineri. Radu Miruță a fost respins cu 21 de voturi împotrivă și 17 pentru, Cătălin Drulă a primit 18 voturi împotrivă și 16 pentru, iar Irineu Darău a primit 46 de voturi împotrivă, 40 pentru și o abținere.

Tanczos Barna, propus vicepremier și ministru al Agriculturii, și Alexandru Nazare, propus ministru al Finanțelor, au primit avize favorabile. Tanczos Barna a fost avizat cu 20 de voturi pentru, 17 abțineri și un vot împotrivă, iar Nazare cu 20 de voturi pentru, două împotrivă și 17 abțineri.

Marți, în ziua a doua, Mircea Abrudean, propus vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, și Dragoș Pîslaru, propus ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, au primit, de asemenea, avize favorabile. Abrudean a obținut 22 de voturi pentru, opt abțineri și șapte împotrivă, iar Pîslaru 18 voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere.

Astfel, până în acest moment, patru candidați au primit avize favorabile și patru avize nefavorabile.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, luni seara, la TVR, după primele audieri ale miniștrilor propuși în Parlament, că se bazează în acest moment pe aproximativ 200 de voturi pentru învestirea Guvernului, în condițiile în care sunt necesare 233 de voturi.