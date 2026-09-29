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Fost președinte CCR, despre scenariul PNL de sesizare a Curții pentru organizare de anticipate: Poate ei citesc altă Constituție

Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean a respins ferm intenția PNL de a sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu va declanșa alegeri anticipate în cazul picării Guvernului Mureșan. Fostul judecător atrage atenția că legea fundamentală îi oferă șefului statului libertate deplină de alegere între a propune un nou premier sau a dizolva Parlamentul.
Fost președinte CCR, despre scenariul PNL de sesizare a Curții pentru organizare de anticipate: Poate ei citesc altă Constituție
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Radu Mocanu
29 sept. 2026, 11:51, Politic
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Președintele are libertate de alegere, nu o obligație constituțională

Augustin Zegrean afirmă că prevederile Constituției îi oferă președintelui posibilitatea de a decide dacă dizolvă Parlamentul sau desemnează un nou premier pentru formarea Guvernului. 

„Păi câtă vreme acolo scrie poate, cum să fie obligație? El poate să facă asta, președintele are libertatea de alegere, să declanșeze alegeri anticipate sau a face o nouă propunere de persoană care să formeze guvernul”, a declarat Augustin Zegrean, în cadrul unei intervenții la B1. 

Acesta a mai afirmat și că planul liberalilor nu are fundament constituțional, dar și că se pot aștepta la orice, având în vedere deciziile recente ale Curții. 

„Poate că ei citesc o altă Constituție sau cine știe. CCR a dat semne în ultima vreme de ciudățenii, așa că se pot aștepta la orice”, a continuat fostul președinte CCR.

Semnalul dat de avizele negative din comisii 

Fostul președinte al CCR a atras atenția și asupra avizelor negative date unor miniștri propuși în audierile din Comisiile parlamentare, subliniind că acest fapt arată că propunerea Siegfried Mureșan nu va obține încrederea legislativului. 

„Câte o vreme, ieri, patru miniștri au fost respinși la comisii de audieri, dacă Parlamentul este o instituție serioasă, și bănuiesc că încă este, cei care au dat vot de neîncredere, sigur nu vor vota guvernul Mureșan”, a spus Zegrean. 

Riscurile anticipatelor

Zegrean consideră că președintele ar putea opta pentru desemnarea unei alte persoane care să formeze Guvernul, întrucât această variantă ar permite soluționarea mai rapidă a blocajului politic început în luna mai. 

„Dacă (n.r. președinte) merge pe variantă alegerilor anticipate, ar dura mult mai mult până vă ia un om guvern decât dacă păi mâine ar numi o altă persoană să formeze guvern. Termenul este de 90 de zile în care trebuie să se organizeze alegeri. Parlamentul actual ar rămâne în funcție, dar fără cele mai multe dintre atribuții, până la întrunirea legală a noului Parlament. Deci am fi cu guvern interimar, cu parlament interimar, ne mai lipsește un președinte interimar”, a mai spus fostul președinte CCR. 

Inițiativa Partidului Național Liberal

Declarațiile sale vin după ce deputatul PNL Alexandru Muraru a anunțat că formațiunea ia în calcul sesizarea Curții Constituționale în cazul în care președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate, dacă guvernul propus de Mureșan ar fi respins de Parlament.  

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