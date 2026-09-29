Mircea Abrudean, aviz favorabil pentru MAI: Mandate limitate pentru șefii din Poliție și investigații financiare în cazurile de droguri

„Nu mă așteptam să primesc un aviz favorabil. M-am prezentat cât de bine am putut”, a declarat Mircea Abrudean.

Abrudean a spus că violența domestică și femicidul, precum și combaterea traficului de droguri, vor deveni priorități operaționale ale MAI.

În primele opt luni ale anului au fost înregistrate peste 103.000 de acțiuni ale polițiștilor în domeniul violenței domestice, 14.000 de ordine de protecție provizorie și 5.300 de sisteme electronice de monitorizare, a afirmat ministrul desemnat.

„Avem 44 de infracțiuni de omor până în prezent în acest an, rezultate din violența domestică”, a declarat Mircea Abrudean.

El a spus că aceste cazuri trebuie analizate pentru a identifica punctele în care mecanismele de intervenție nu au funcționat și pentru a preveni situații similare.

Investigații financiare

În ceea ce privește traficul de droguri, Abrudean a prezentat bilanțul primelor luni: 950 de arestări, aproximativ 900 de kilograme de droguri confiscate și peste 2.000 de percheziții domiciliare.

Ministrul desemnat consideră că rezultatele nu trebuie măsurate doar prin numărul de arestări sau cantitatea de droguri confiscată și susține că investigațiile financiare trebuie să devină o regulă în cazurile de criminalitate organizată.

„Odată destructurate aceste rețele, odată luate resursele, ele nu se mai pot reactiva”, a spus Abrudean.

Sisteme antidronă

Printre măsurile de reformă prezentate de ministrul desemnat se află organizarea unor concursuri pentru funcțiile de inspector-șef și stabilirea unor mandate limitate în timp, pe baza unor planuri de management cu obiective cuantificabile.

Abrudean a vorbit și despre integrarea Poliției Române, Poliției de Frontieră și componentei operative a Inspectoratului General pentru Imigrări într-o singură poliție, cu păstrarea specializărilor privind frontiera, poliția judiciară și migrația.

O altă prioritate menționată este dotarea MAI cu capabilități antidronă. Abrudean a afirmat că astfel de sisteme sunt necesare inclusiv pentru protejarea porturilor și aeroporturilor și a dat ca exemplu situația din Portul Constanța.

„Dronele nu sunt doar cele care vin aerian, pe care le doboară Ministerul Apărării Naționale. Dronele apar și în porturi, și în aeroporturi”, a declarat el.

Ministrul desemnat a mai spus că MAI are în vedere modernizarea sistemului 112 și reducerea timpului dintre apelul de urgență și mobilizarea echipajelor.

Mircea Abrudean a primit aviz favorabil după audierea în comisiile parlamentare, dar a precizat că Guvernul condus de Siegfried Mureșan nu are în acest moment voturile necesare pentru învestire.

„Eu aștept să treacă votul de mâine. După ce vom vedea exact care este situația, vedem ce facem în continuare”, a spus el.