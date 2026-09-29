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Zi decisivă pentru Călin Georgescu: află dacă revine în arest în dosarul de înşelăciune. A părăsit sediul Curții de Apel

Este o zi decisivă pentru fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Acesta se află, marți, la Curtea de Apel (CAB), unde va afla dacă va fi sau nu arestat preventiv peste 30 de zile.
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În jurul orei 10:30, Călin Georgescu a ieșit din Sala de Judecată. La ieșirea din Sala de judecată, Georgescu nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor referitoare la acuzații.

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În fața sediului CAB, însă, el s-a adresat susținătorilor săi.

„Să nu vă temeți de cei care pot face rău doar trupului. Ei nu pot ataca sufletele noastre. Să aveți grijă să nu vă murdăriți sufletele din cauza fricii”, au fost declarațiile date de Georgescu în momentul în care a părăsit sediul CAB.

Acestea au fost declarațiile fostului candidat la prezidențiale judecat în dosarul de înșelăciune cu prejudiciul de 1 milion de euro.

Potrivit jurnalistului MEDIAFAX de la fața locului, Călin Georgescu este în sala de judecată. Jurnaliștii nu au acces în sală.

În același timp, afară, în spatele Bibliotecii Naționale se adună jandarmi. Forțe de ordine sunt și pe holul CAB, se desfășoară, în aceste momente, ședința de judecată.

Călin Georgescu a ajuns, în jurul orei 08:55 la sediul CAB. La intrarea pe hol, Georgescu nu a făcut declarații jurnaliștilor.

A fost întâmpinat de zeci de susținători de-ai săi, care se află pe scările Curții de Apel, scandând mesaje de susținere, scuturând steaguri.

Procurorii DIICOT cu cerut arestarea sa pentru 30 de zile, în timp ce el a contestat măsura controlului judiciar.

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, săptămâna trecută, de Tribunalul București, în dosarul în care procurorii DIICOT îl cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Procurorii DIICOT au contestat decizia judecătorilor.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a petrecut noaptea de luni spre marți în Arestul Central al Capitalei. El fusese reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT după perchezițiile și audierile desfășurate luni.

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