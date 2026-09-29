Femeie prinsă cu alcoolemie de 1,37 mg/l pe un drum din Timiș. A făcut accident

„În fapt, la data de 28 septembrie a.c., în jurul orei 18:00, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control al traficului rutier pe DN6, în județul Timiș, polițiștii au oprit pentru control, la km 599, un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 29 de ani”, informează IPJ Timiș.

Potrivit polițiștilor, aceasta conducea mașina pe DN6, moment în care ar fi încercat să depășească o altă mașină. Șoferița a acroșat cealaltă mașină care, în urma accidentului, a fost proiectată în afara șoselei.

Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

„În urma testării acesteia cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat”, informează IPJ Timiș.

Tânăra a fost reținută pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.