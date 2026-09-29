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Aur pe linie pentru informaticienii români. România câștigă clasamentul pe națiuni la Balcaniada pentru Juniori

România a ocupat primul loc în clasamentul pe națiuni la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori (JBOI) 2026, după ce cei patru elevi din lotul național au obținut trei medalii de aur și una de bronz.
Aur pe linie pentru informaticienii români. România câștigă clasamentul pe națiuni la Balcaniada pentru Juniori
Sursa foto: Facebook/Ministerul Educației
Oana Antipa
29 sept. 2026, 10:59, Social
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Unul dintre reprezentanții României a obținut aurul absolut, cu cel mai mare punctaj din întreaga competiție.

Olimpiada s-a desfășurat în perioada 22-28 septembrie, la Sarajevo, în Bosnia și Herțegovina, reunind 55 de concurenți din 13 țări, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Andrei Nemțișor, cel mai mare punctaj al competiției

Cea mai importantă performanță individuală a delegației României îi aparține lui Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași. Acesta a obținut medalia de aur absolut, clasându-se pe primul loc în competiție după punctaj.

Alte două medalii de aur au fost câștigate de Traian Danciu, elev în clasa a VII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, și Vlad Bondoc, elev în clasa a VIII-a la aceeași unitate de învățământ.

Cea de-a patra medalie a lotului României, una de bronz, a fost obținută de Vlad Ioan Muntoiu, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național de Informatică „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara.

România, prima în ambele clasamente

Rezultatele celor patru elevi au plasat România pe primul loc în clasamentul pe națiuni. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, delegația română a terminat pe prima poziție atât după punctajul total acumulat, cât și în funcție de numărul și valoarea medaliilor obținute.

Lotul României a fost coordonat de profesorul Eugen Nodea, de la Centrul Județean de Excelență Gorj din Târgu Jiu, în calitate de team leader, și de Ioan-Cristian Pop, student la Universitatea Politehnica București, deputy leader.

La ediția din acest an a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori au participat 55 de elevi din 13 țări.

Coordonarea participării la JBOI 2026 la nivelul ministerului a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară.

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