Aur pe linie pentru informaticienii români. România câștigă clasamentul pe națiuni la Balcaniada pentru Juniori

Unul dintre reprezentanții României a obținut aurul absolut, cu cel mai mare punctaj din întreaga competiție.
Olimpiada s-a desfășurat în perioada 22-28 septembrie, la Sarajevo, în Bosnia și Herțegovina, reunind 55 de concurenți din 13 țări, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.
Cea mai importantă performanță individuală a delegației României îi aparține lui Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași. Acesta a obținut medalia de aur absolut, clasându-se pe primul loc în competiție după punctaj.
Alte două medalii de aur au fost câștigate de Traian Danciu, elev în clasa a VII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, și Vlad Bondoc, elev în clasa a VIII-a la aceeași unitate de învățământ.
Cea de-a patra medalie a lotului României, una de bronz, a fost obținută de Vlad Ioan Muntoiu, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național de Informatică „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara.
Rezultatele celor patru elevi au plasat România pe primul loc în clasamentul pe națiuni. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, delegația română a terminat pe prima poziție atât după punctajul total acumulat, cât și în funcție de numărul și valoarea medaliilor obținute.
Lotul României a fost coordonat de profesorul Eugen Nodea, de la Centrul Județean de Excelență Gorj din Târgu Jiu, în calitate de team leader, și de Ioan-Cristian Pop, student la Universitatea Politehnica București, deputy leader.
La ediția din acest an a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori au participat 55 de elevi din 13 țări.
Coordonarea participării la JBOI 2026 la nivelul ministerului a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară.